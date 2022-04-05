HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ABD, Rus Tahvil Ödemelerini Durdurdu

ABD, Rus Tahvil Ödemelerini Durdurdu

05.04.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Hazine Bakanlığı, Moskova üzerindeki baskıyı artırmak için Rus hükümetinin ABD bankalarına dolar cinsi ödeme yapmasını durdurma kararı aldı. kararla, Rusya’nın devlet tahvili sahiplerine ödemelerini alternatif yollar üzerinden gerçekleştirmesini engellemek amaçlanıyor

ABD, Rus Tahvil Ödemelerini Durdurdu

ABD Hazine Bakanlığı, Moskova üzerindeki baskıyı artırmak için Rus hükümetinin ABD bankalarına dolar cinsi ödeme yapmasını durdurma kararı aldı.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından uygulamaya konulan yaptırımlar arasında, Rus merkez bankasının ABD finans kuruluşlarında tuttuğu döviz rezervlerinin dondurulması da bulunuyordu.

Ancak ABD, Rus hükümetinin bu fonları, duruma göre dolar cinsinden devlet borcunda kupon ödemeleri yapmak için kullanmasına izin veriyordu.

Hazine Bakanlığı Sözcüsü alınan kararla, Moskova üzerinde tahvil ödemelerini gerçekleştirmede alternatif fonlama kaynakları bulma konusunda baskı yaratmak için ABD bankalarına Rus hükümeti tarafından yapılan dolar cinsi ödemelerin durdurulduğunu bildirdi.

Sözcü, "Rusya, kalan değerli dolar rezervlerini boşaltmak veya yeni gelir elde etmek veya temerrüde düşmek arasında seçim yapmalı" dedi. Rusya'nın dün 84 milyon dolarlık tahvil ödemesi vardı.

Bu kararla, Rusya’nın devlet tahvili sahiplerine ödemelerini alternatif yollar üzerinden gerçekleştirmesini engellemek amaçlanıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyarbakır'da kıraathaneye kurşun yağdırdılar: 1'i ağır 3 yaralıDiyarbakır'da kıraathaneye kurşun yağdırdılar: 1'i ağır 3 yaralı
İttifaklar arasındaki puan farkı açılıyor!İttifaklar arasındaki puan farkı açılıyor!
Tüysüz doğan oğlak şaşkına çevirdi! 'Çift başlısını gördük...'Tüysüz doğan oğlak şaşkına çevirdi! 'Çift başlısını gördük...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri itiraf etti

Cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri itiraf etti

Otomobil fiyatlarıyla ilgili flaş tarih!

Otomobil fiyatlarıyla ilgili flaş tarih!

Nisa'yı terk eden annenin ifadesi ortaya çıktı... Fuhuş detayı

Nisa'yı terk eden annenin ifadesi ortaya çıktı... Fuhuş detayı

Canan Karatay: Bu 3'lüyü yerseniz hasta olmazsınız

Canan Karatay: Bu 3'lüyü yerseniz hasta olmazsınız

Son dakika: İBB ile İçişleri Bakanlığı arasında karşılıklı açıklamalar devam ediyor: "Bakanlık İmamoğlu'nu doğrulamıştır"

Son dakika: İBB ile İçişleri Bakanlığı arasında karşılıklı açıklamalar devam ediyor: "Bakanlık İmamoğlu'nu doğrulamıştır"

Çok konuşulacak ihmal iddiası!

Çok konuşulacak ihmal iddiası!

İlginizi Çekebilir

Sakın pişirmeyin! Pişirdiğiniz an düşmeye başlıyor

Sakın pişirmeyin! Pişirdiğiniz an düşmeye başlıyor

Rus askerlerinin kabusu oldu! Kimliğini gizliyor

Rus askerlerinin kabusu oldu! Kimliğini gizliyor

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Sakın çöpe atma hatasını yapmayın! Demlikle kalan çayla...

Sakın çöpe atma hatasını yapmayın! Demlikle kalan çayla...

Ukraynalı anneden kahreden itiraf! “Mezarını ellerimle kazdım”

Ukraynalı anneden kahreden itiraf! “Mezarını ellerimle kazdım”

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.