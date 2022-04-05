ABD, Rus Tahvil Ödemelerini Durdurdu

ABD Hazine Bakanlığı, Moskova üzerindeki baskıyı artırmak için Rus hükümetinin ABD bankalarına dolar cinsi ödeme yapmasını durdurma kararı aldı.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından uygulamaya konulan yaptırımlar arasında, Rus merkez bankasının ABD finans kuruluşlarında tuttuğu döviz rezervlerinin dondurulması da bulunuyordu.

Ancak ABD, Rus hükümetinin bu fonları, duruma göre dolar cinsinden devlet borcunda kupon ödemeleri yapmak için kullanmasına izin veriyordu.

Hazine Bakanlığı Sözcüsü alınan kararla, Moskova üzerinde tahvil ödemelerini gerçekleştirmede alternatif fonlama kaynakları bulma konusunda baskı yaratmak için ABD bankalarına Rus hükümeti tarafından yapılan dolar cinsi ödemelerin durdurulduğunu bildirdi.

Sözcü, "Rusya, kalan değerli dolar rezervlerini boşaltmak veya yeni gelir elde etmek veya temerrüde düşmek arasında seçim yapmalı" dedi. Rusya'nın dün 84 milyon dolarlık tahvil ödemesi vardı.

Bu kararla, Rusya’nın devlet tahvili sahiplerine ödemelerini alternatif yollar üzerinden gerçekleştirmesini engellemek amaçlanıyor.

