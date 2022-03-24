ABD: “Rusya Bir Ayda Büyük Bir İnsani Felaket Yarattı”

NEW YORK- ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, iki farklı tasarının görüşüldüğü BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, bir ayda Rusya’nın dünyanın en hızla büyüyen insanlık felaketlerinden birine neden olduğunu söyledi.

Thomas Greenfield, BM Genel Kurulu'na hitaben yaptığı konuşmanın başında, bugün 84 yaşında yaşamını yitiren eski ABD Dışişleri Bakanı ve eski BM Daimi Temsilcisi Madeleine Albright'ı anarak başladı. Yıllarca birlikte çalıştığı, patronluğunu yapan Albright’ın vefat ettiğini öğrenmekten büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

“Bir aydır vahşi saldırılar devam ediyor”

Thomas Greenfield, yarın Rusya'nın Ukrayna'yı kapsamlı bir şekilde işgal etmesinin üzerinden tam bir ay geçeceğini belirterek, “Bir aydır hiç durmayan bombardıman. Anaokullarına, yetimhanelere, apartmanlara, doğumhanelere bir aydır devam eden vahşi saldırılar. Altyapıyı yok eden, milyonlarca Ukraynalı'yı temiz su, ısı ve elektriğe erişimden yoksun bırakan aralıksız saldırılar. Açlık, yerinden edilme ve travmalarla geçen bir ay. Başkan Putin'in başlattığı bir aylık amaçsız, anlamsız şiddet ve süreçte Ukraynalılar ve Ruslar'ın hayatı mahvoldu” dedi.

“Sis kalkınca bedelin ne kadar ağır olduğunu göreceğiz”

Başkan Putin'in uyguladığı vahşeti anlamak için Mariupol'deki halkın durumuna bakmanın yeterli olacağını belirten Thomas Greenfield, "Bir dönem yarım milyon kişiye ev sahipliği yapan Mariupol, haftalardır yiyecek, su, elektrik ve gazdan yoksun. Rusya, Mariupol'daki bir çocuk ve doğum hastanesini bombaladı. Medya ve siviller, Rus kuvvetlerinin insani bir koridoru bombalamaya devam ettiğini ve kritik önemde hayat kurtaran malzemelerin Mariupol'a ulaşmasını engellediğini bildirdi. Rusya sivillerin tahliyesi için ateşkes ilan etmesine rağmen, konut binalarını, okulları ve hatta büyük bir tiyatroyu bombaladı. Yerel yetkililer, saldırıların başlamasından bu yana Rusya tarafından yalnızca bu kentte en az 2 bin 400 sivilin öldürüldüğünü bildiriyorlar. Sis kalktığında bedelin ne kadar ağır olduğunu göreceğiz” diye konuştu.

“Rusya kimyasal veya biyolojik silah kullanmayı planlamış olabilir”

Thomas Greenfield, bugün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın şu anda mevcut olan bilgilere dayanarak Rus askerlerinin Ukrayna'da savaş suçları işlediğini hükümet adına açıkladığını hatırlatarak dünyanın Rus vahşetine tanıklık ettiğini kaydetti. Thomas Greenfield, New York Times'ın, Rus askerlerinin Kherson kentinde sivil protestoculara ateş açtığını gösteren videolar yayınladığına dikkat çekerek, “ABD'nin son günlerde defalarca uyardığı gibi, Rusya'nın kimyasal veya biyolojik silah kullanmayı planlamış olabileceğine inanıyoruz” dedi.

“Putin kendi halkına adaletsizlik yaptı”

Thomas Greenfield, genç askerler de dahil olmak üzere işgalci güçlerin maruz kaldığı olağanüstü kayıplar hakkındaki kayıp sayılarıyla ilgili raporlar aldıklarını belirterek, "Putin, savaşı boyunca kendi halkına, özellikle de egosu ve hırsı için hayatlarını feda etmeye zorlanan bu genç Ruslar'a karşı adaletsizlik yaptı. Rusya bir ay içinde, dünyanın en hızlı büyüyen insani felaketlerinden birine neden oldu. BM'ye göre, on milyondan fazla kişi, Ukrayna'nın nüfusunun yaklaşık dörtte biri bu savaş yüzünden yerinden edildi. 12 milyonun acil yardıma ihtiyacı var. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı küresel gıda güvenliği için kritik öneme sahip mal arzını da kesintiye uğrattı. Gıda fiyatlarındaki hızlanan artış, gıda kıtlığı ve buna bağlı olarak güvensizlik, kırılgan toplumları daha da istikrarsızlaştırıyor. Açlığı arttırıp, göçü tetikliyor” dedi.

Tasarıya destek istedi

Üye ülkelerin temsilcilerine 90 farklı ülkenin desteğiyle BM Genel Kurulu’na sunulan tasarıya destek vermeye davet eden Thomas Greenfield, “Bugün, dünyanın büyük bir insani bedeli olan akıl almaz şiddet karşısında birlikte durması için önemli bir an. Önümüzde, bu insani felaketle karşı karşıya kalan Ukrayna'nın önerdiği bir karar tasarısı var. Bu tasarının ilk cümlesi, BM Şartı'nın sonraki nesilleri savaşın belasından kurtarma kararlılığını yeniden teyit etmektedir. Bu kadar açık bir karar tasarısı. Tüm sivillerin, özellikle de en savunmasız olanların korunması, sınırlarını cömertçe mültecilere açan komşu ülkelere destek, BM ve insani yardım ortaklarının hayat kurtaran çalışmalarına destek için bir tasarıdır. Bu tasarı, savaş ve şiddetten kaçan sivillerin, başka ülkelerin vatandaşlarının da ayrım gözetilmeksizin korunmasını talep eder. Onların gönüllü, güvenli ve engelsiz geçişlerini talep ediyor. Özellikle en az gelişmiş ülkelerdeki kıtlık riskini azaltmaya davet ediyor. Sadece Ukrayna'da ve çevresinde BM tarafından koordine edilen insani yardımları finanse etmek için çağrı yapmak dışında aynı zamanda tüm küresel insani ihtiyaçlarla ilgili endişelerini dile getiriyor” dedi.

“Vahşetin karşısında çekimser kalınmaz”

Thomas Greenfield, üye ülke temsilcilerine yaptığı çağrıda Rusya'nın vahşeti karşısında çekimser kalmanın kabul edilemez olduğunu, Rusya'nın yarattığı insani krizden sorumlu tutulması gerektiğini belirtti. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi, "BM Genel Kurulu'nda 141 üyenin desteklediği 2 Mart kararına dayanarak, bu metin bu savaşa bir son verilmesini talep ediyor. Rusya'ya çağrıda bulunuyor. Bir kişi şiddeti durdurma yeteneğine sahip ve o da Vladimir Putin. Bu tasarıya 'evet' oyu vererek, savaşın sona ermesi, insani yardım ve sağlık personelinin saygı görmesi ve korunması ve engelsiz insani erişim için oy veriyorsunuz. Ukrayna'da çalışan, yaşayan ve okuyan kendi vatandaşlarınızın çoğu da dahil olmak üzere, sivillerin şiddetten güvenli bir şekilde kaçmalarına izin verilmesi için oy veriyorsunuz. Bu savaş birdenbire ortaya çıkmadı. Bu insani kriz bir doğal afet de değildi. Tamamen bir insan yapımıydı. Bunun sebebi Rusya’dır” diye konuştu.

