ABD: “Rusya Bizi Öfkelendiriyor”

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, “Dünyada Barış ve Güvenliğe Tehditler” konulu oturumda öğleden sonra yeniden toplandı. Güvenlik Konseyi’nin gündeminde yine Ukrayna ve ülkedeki insani durum vardı.

Güvenlik Konseyi’nde, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths ve UNICEF Direktörü Catherine Russell Ukrayna'daki insani gelişmeler hakkında brifing verdi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda-Thomas Greenfield, Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada, Rusya’nın saldırılarının Ukraynalı sivillere zarar verdiğine ilişkin artan haberlerin Amerika’yı öfkelendirdiğini söyledi.

Thomas Greenfield, Rusya’ya yaptığı çağrıda, Ukrayna’dan ayrılmak isteyen sivillerin güvenli geçişleri için çatışma bölgelerinde düşmanlıklara ara verilmesi çağrısında bulundu.

“Bu görüntüler dünyayı rahatsız ediyor”

Thomas Greenfield, Rusya'nın Ukrayna'da acilen ve engelsiz olarak insani yardımlara erişime izin vermesi ve insani yardımları kolaylaştırmak için taahhüt vermesi gerektiğini belirtti. ABD temsilcisi, ayrıca Ukrayna’daki insani durum ve sivillerle ilgili endişelerini dile getirerek, "Başkan Putin'in tercih ettiği savaş, şimdiden yarım milyon çocuğu mülteciye dönüştürdü. Bir milyon 700 binin üstünde sivil Ukrayna'dan komşu ülkelere kaçmak zorunda kaldı. Kaçan yaşlıların, tekerlekli sandalyesinde öldürülen bir kadının, annelerinin kollarında ölen çocukların, kanlar içinde hastaneye kaldırılan kadının görüntülerini gördük. Evlerin, hastanelerin, okulların, yetimhanelerin yıkıldığını, kemoterapi tedavisi yapılamayan çocuk kanser hastalarını, doğumhane yerine bodrumlarda, sığınaklarda çocuklarını doğuran anneleri gördük. Bu görüntüler dünyayı rahatsız ediyor” dedi.

“Putin'in Ukrayna'yı yok etmek için bir planı olduğu açık”

Thomas Greenfield, son iki haftada yaşananlarının Ukrayna halkının pes etmeyeceğinin göstergesi olduğunu belirterek, "Birçok Rus askeri de dahil olmak üzere Rus halkının çoğu bu savaşı istemiyor. Putin bizi dinlemiyor. Dünyanın çok uzun ve çok zor bir yola hazırlanması gerektiğinden endişe duyuyoruz. Putin'in Ukrayna'yı yok etmek için bir planı olduğu açık” dedi.

ABD BM Daimi Temsilcisi Thomas Greenfield, ülkesinin Ukrayna’ya desteğinin devam edeceğini belirterek, "Ukraynalılar kendilerini cesurca savunuyorlar. Biz de onların yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz. Ancak Başkan Putin, kişisel emellerine ulaşmak için binlerce Rus askerinin hayatını feda etmeye açıkça istekli. Moskova'yı haftalardır uyarıyoruz. Rusya'ya rotasını değiştirmesi, güçlerini geri çekmesi, diplomasi yoluyla gerilimi düşürmesi için çağrımızı yineliyoruz. Ukrayna'nın ateşkes çağrısını destekliyoruz. Bu arada, Putin'in Ukrayna halkının üzerine saldığı acıları hafifletmek için ellerinden gelen her şeyi yapanları alkışlıyoruz. Rusya'nın işgali ne yöne giderse gitsin, Ukrayna halkına yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Kiev hala ayakta, biz Kiev'in yanındayız. Ukraynalılar'ın yanındayız” dedi.

Ukrayna: "Rusya sivillerin tahliye girişimlerini engelliyor”

Ukrayna'nın BM Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, Rusya'nın, uluslararası insani hukuk normlarını alaycı bir şekilde göz ardı etmeye devam ettiğini, Rus askerlerinin, Ukraynalı yetkililerin ve uluslararası örgütlerin, açılan insani koridorlardan sivilleri tahliye etme girişimlerini engellediğini öne sürdü.

Kyslytsya, açılan insani koridorlardan tahliyenin ancak ateşkes ilanıyla sağlanabileceğini belirterek, "Ukrayna tarafı buna hazır. Moskova'nın hem Ukrayna vatandaşları hem de kuşatma altındaki şehirlerdeki diğer ülkelerin vatandaşları olan sivilleri Rusya ve Belarus’a tahliye etmeye zorlama girişimlerini doğru bulmuyoruz. Rus tarafı bize sadece Rusya ve Belarus'a giden koridorları içeren bir mektup gönderdi. Ukraynalı ve yabancı vatandaşlar Avrupa'ya gitmek istiyor. Durumun ne derecede kırılgan olduğu oldukça açık. Güvenlik Konseyi’nin, İkinci Dünya'nın sona ermesinden bu yana gördüğümüz en kötü insani krize yanıt vermede kararlı olmasını bekliyoruz. Bu Avrupa'da bir savaş" diye konuştu.

Rusya: “Ukraynalılar'ın Rusya’ya tahliyesi için güvenli koridorlar açtık”

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzya, Güvenlik Konseyi’ne hitaben yaptığı konuşmada, Rus askerlerinin bugün saat 10’dan itibaren, Ukrayna’dan ayrılmak isteyenler için Kiev, Mariupol ve Sumi'den insani koridorlar açtığını söyledi.

Rusya temsilci Nebenzya, Ukrayna'daki BM personelinin güvenliğini sağlamanın önceliklerden biri olduğunu vurgulayarak, “Şu anda Rus birlikleri 180 BM personelinin Kiev'den çıkışını garanti ediyor. Gerektiğinde bu destek devam edecek. Ukrayna ve BM Genel Sekreterliği ile sürekli temas halindeyiz. Ukrayna vatandaşlarının karşı karşıya olduğu insani sorunları çözmek için yürekten sorumlu bir yaklaşım sergiliyoruz" dedi.

Fransa: "Gözlerimizin önünde olup bitenler gerçek bir insani trajedidir”

Fransa'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Nicolas de Riviere, Ukrayna’da yaşananların tam bir trajediye dönüştüğünü belirterek, Rusya’ya saldırılarına son verme çağrısında bulundu. Fransız temsilci, “Gözlerimizin önünde olup bitenler gerçek bir insani trajedidir. Rus saldırganlığı her gün çocuklar dahil sivilleri öldürüyor. Sivil altyapılar yıkılıyor, hastaneler ve okullar saldırıya uğruyor. Çocuklar ve insani yardım personeli de dahil olmak üzere sivilleri korumak esastır. Sivil altyapı olarak, Rusya Daimi Temsilcisi, insani yardım koridorlarının bölünmesini gündeme getirmek istiyor. Rusya, kendi ülkelerine sığınmak için açılan insani koridorları savunuyor. Rusya'ya sığınmak isteyen çok fazla Ukraynalı tanımıyorum. Bu ikiyüzlülüktür. Güvenlik Konseyi, tüm sorumluluğunu üstlenmeli ve bu trajediye bir son vermelidir” dedi.

İngiltere: "Rusya kendi milletini daha fazla utandırmadan Ukrayna’dan çıkmalı”

İngiltere’nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward, 30 milyon dolarlık ek yardımla İngiltere'nin Ukrayna'ya toplam maddi desteğinin 520 milyon dolara yükseldiğini, İngiliz halkının bireysel olarak Ukrayna için 130 milyon dolardan fazla bağışta bulunduğunu belirterek, “Bu fonlar, ihtiyacı olan Ukraynalılar'a yardım etmeyi ve komşu ülkelere mülteci almalarını desteklemeyi amaçlıyor” dedi.

Ukrayna halkının ülkesini Rus saldırısına karşı beklenmedik bir şekilde savunduğunu kaydeden Woodward, “Bu yüzden Rusya'yı, Ukrayna'ya daha fazla trajedi ve kendi milletlerine daha fazla utanç getirmeden önce savaşı sona erdirmeye çağırıyoruz” dedi.

BM Güvenlik Konseyi toplantısını kapalı oturumda sürdürüyor. Toplantının sona ermesinin ardından daimi temsilcilerin değerlendirmelerde bulunacağı belirtiliyor.

