ABD: “Rusya BM İnsan Hakları Konseyi’nden Çıkartılsın”

NEW YORK - ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi'nden çıkartılması çağrısında bulundu. Thomas Greenfield, bu kararın BM Genel Kurulu’nun yetkisinde olduğunu belirterek, “Şimdi oylarımız gerçek bir fark yaratabilir” dedi. Rusya, ABD’nin attığı son adımı “çok tehlikeli bir oyun” olarak değerlendirdi.

BM Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna konulu olağanüstü oturumunda konuşan Thomas Greenfield, konseye hitap eden Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin konuşmasından çok etkilendiğini, ülkesi Ukrayna'nın bugün karşı karşıya olduğu koşullara rağmen BM Güvenlik Konseyi’ne hitap etmesinden onur duyduğunu ifade etti.

“Rusya’nın yarattığı mülteci krizini kendi gözlerimle gördüm”

Thomas Greenfield, dün gece Moldova ve Romanya gezisinden yeni döndüğünü belirterek, "Rusya'nın amansız savaşının neden olduğu mülteci krizini kendi gözlerimle gördüm. Bana evlerine dönme isteklerini söyleyen mültecilerle konuştum. Hepimiz bombalanan binaların görüntülerini televizyonlardan izledik. Ancak, yıkılan binaların arkasında yıkılan hayatlar ve yıkılan aileleri görmedik” dedi.

ABD Daimi Temsilcisi Thomas Greenfield, güvenlik endişesi nedeniyle Ukrayna’dan göç etmek zorunda kalanlara yürekli komşu ülkelerin kapılarını açtığını, Moldova, Romanya, Polonya, Slovakya, Macaristan gibi hem bölgedeki hem de dünyadaki diğer ülkelerin büyük yürekliliğine güvenen dört milyon kişinin bu ülkelere sığınmak zorunda kaldığını belirtti.

Thomas Greenfield, Ukraynalı mültecilere kapılarını açan bu ülkelerin, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'nın en önemli mülteci krizinin yükünü taşıdıklarını belirterek, “ABD, Ukrayna’daki savaştan etkilenenlere insani yardım için 1 milyar dolardan fazla yeni fon sağlamaya hazır olduğunu açıkladı. Bu nedenle, Ukrayna halkına ve Putin'in şiddetinden kaçan herkese yardım etmek için insani çabalara yardım etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

“Buça’daki görüntüler korkunç”

Thomas Greenfield, Buça'dan gelen görüntülerin korkunç olduğunu, sokaklarda yatan cansız bedenlerin, elleri arkadan bağlı halde öldürülen kişilerin görüldüğünü belirterek, Rusya'nın “savaş suçları” işlediğini söyledi.

Belediye başkanları, doktorlar, dini liderler, gazetecilerin de kaçırıldığını belirten Thomas Greenfield, "Rusya'nın insan haklarına ne kadar az saygı gösterdiğini her geçen gün daha fazla görüyoruz. İşte bu yüzden dün ABD'nin Ukrayna ve diğer birçok BM üyesi devletle koordineli olarak Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi'nden çıkartılmasını istediğini ilan ediyorum. Rusya, İnsan Hakları Konseyi üyeliğini, Rusya'nın insan hakları konusunda meşru bir endişesi olduğunu öne sürmek için bir propaganda platformu olarak kullanıyor. Rusya, yalan propagandalarıyla, İnsan Hakları Konseyi'ne ait olmadıklarını kanıtlıyor. 140 BM üyesi devlet, Rusya'yı Ukrayna halkına yaşattığı insani krizden dolayı kınamak için oy kullandı. Şimdi bu sözleri eyleme geçirmeliyiz. Rusya'yı İnsan Hakları Konseyi'nden çıkartmak, BM Genel Kurulu yetkisinde. Oylarımız şimdi bir fark yaratabilir” diye konuştu.

Rusya: "Bu çok tehlikeli bir oyun”

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise, Zelenski’nin konuşması sonrasında yeniden söz alarak, iddiaların asılsız ve yalan olduğu savundu. Nebenzia, Rus askerlerinin tüm birimlerinin, 30 Mart'ta iyi niyet göstergesi olarak Buça’dan tamamen çekildiğini belirterek, “Rus Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolunda, tek bir sivil bile herhangi bir şiddete maruz kalmadı. İnsanlar kasabada özgürce dolaşabiliyor ve cep telefonlarını kullanabiliyorlardı. Rus ordusu bu şehirlere 450 ton insani yardım sağladı. Tüm sakinler kasabaları kuzeye doğru özgürce terk edebilirdi. Sunulan video ve fotoğraflar Rus askerlerini itibarsızlaştırmak, onları katil ve tecavüzcü olarak sunmak için yapılmış provokasyonlardır “dedi.

Nebenzia, ABD’nin Rusya'yı İnsan Hakları Konseyi'nden dışlamak için bir "haçlı seferi" ilan ettiğini belirterek, “Bu çok tehlikeli bir oyun” ifadesini kullandı.

