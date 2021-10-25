HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD-Rusya Gerginliği Konsolosluk İşlemlerine Yansıdı

ABD-Rusya Gerginliği Konsolosluk İşlemlerine Yansıdı

25.10.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’ye göçmen vizesi başvurusunda bulunmak isteyen Rus vatandaşları, bundan sonra ABD’nin Polonya’nın başkenti Varşova’daki Büyükelçiliği’ne başvurmak zorunda kalacaklar

ABD’ye göçmen vizesi başvurusunda bulunmak isteyen Rus vatandaşları bundan sonra ABD’nin Polonya’nın başkenti Varşova’daki Büyükelçiliği’ne başvurmak zorunda kalacaklar. ABD Dışişleri Bakanlığı mevcut durumla ilgili olarak Rusya’nın getirdiği kısıtlamaları gerekçe gösterdi.

ABD ve Rusya arasındaki tansiyon son olarak Rusya’daki ABD diplomatik çalışanlarının sayısının azaltılmasına kadar uzanınca konsolosluk işlemlerinde de aksamalar görülmeye başlandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ABD’nin göçmen vize başvurularıyla ilgili işlemleri Varşova’ya kaydırmasına tepki gösterirken ABD Dışişleri Bakanlığı durumdan Rusya’nın sorumlu olduğunu ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Rus hükümeti ABD’yi, konsolosluk hizmeti vermek adına Rus ya da üçüncü ülke vatandaşlarını işe almaktan alıkoyuyor. Son derece kısıtlı personel sayısı nedeniyle rutin vize işlemleri ve ABD vatandaşlarına hizmetler yapılamıyor” ifadelerine yer verildi. Bakanlık ayrıca randevu almadan vize işlemleri için Varşova’ya gidilmemesi uyarısında da bulundu.

Bu açıklamayla birlikte ABD Dışişleri Bakanlığı’nın resmi sayfasında Rusya, konsolosluk hizmetlerinin olmadığı ya da siyasi ya da güvenlik nedeniyle hizmetlerin engellendiği ülkeler listesine eklendi. Söz konusu listede ABD’nin son derece sınırlı ilişkileri bulunan Küba, Eritre, İran, Libya, Somali, Güney Sudan, Suriye ve Venezüela gibi ülkeler bulunuyor.

ABD’ye göçmen olmayan vize başvurusunda bulunmak isteyen Rusya vatandaşlarıyla dünyanın herhangi bir ülkesindeki ABD elçilik ve konsolosluklarından vize başvurularını yapabilecekler.

ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nin bu süreçte sadece diplomatic ve resmi vize başvurusu işlemlerini yapacağı açıklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eşine şiddet uygulayan adama meydan dayağı!Eşine şiddet uygulayan adama meydan dayağı!
Ekim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacakEkim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacak
Nereden geldiği bilinmiyor! Çin'de yeni panik, giderek yayılıyorNereden geldiği bilinmiyor! Çin'de yeni panik, giderek yayılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın sözleriyle ilgili Gül'den dikkat çeken açıklama

Erdoğan'ın sözleriyle ilgili Gül'den dikkat çeken açıklama

Nereden geldiği bilinmiyor! Çin'de yeni panik, giderek yayılıyor

Nereden geldiği bilinmiyor! Çin'de yeni panik, giderek yayılıyor

Soruyu duyunca neye uğradığını şaşırdı! İlginç anlar

Soruyu duyunca neye uğradığını şaşırdı! İlginç anlar

Adım adım karaya ilerliyor! Alarm verildi, ordu hazır bekletiliyor

Adım adım karaya ilerliyor! Alarm verildi, ordu hazır bekletiliyor

Twitter'in kurucusundan kehanet gibi iddia!

Twitter'in kurucusundan kehanet gibi iddia!

Halkbank kurumsal kredi faizlerini düşürdü mü?

Halkbank kurumsal kredi faizlerini düşürdü mü?

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Alec Baldwin'in ateşlediği silahta gerçek mermi olduğu açıklandı

Alec Baldwin'in ateşlediği silahta gerçek mermi olduğu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Arkadaşını öldüren ayıyla dövüşen Rus boksörün durumu ağır

Arkadaşını öldüren ayıyla dövüşen Rus boksörün durumu ağır

20 yaşındaki kız feci şekilde can verdi

20 yaşındaki kız feci şekilde can verdi

Köyde 10 yıldır tek başına yaşıyor: Altın kafese koysalar gitmem

Köyde 10 yıldır tek başına yaşıyor: Altın kafese koysalar gitmem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.