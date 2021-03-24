ABD Rusya Gerilimi Nereye Gidiyor?

Amerika’yla Rusya arasındaki gerilim Başkan Joe Biden ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in son açıklamalarıyla daha da artmış durumda.

Amerika istihbarat raporlarına göre Rusya 2020 seçimlerine müdahale etti ve Cumhurbakanı Vladimir Putin, Başkan Joe Biden’a seçim sürecinde zarar vermek amacıyla operasyonlar yapılması için emir verdi. Joe Biden da Putin’i ‘katil’ olarak niteledi ve ‘bedelini ödeyecek’ dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, “Ruslar yaptıklarından sorumlu tutulacak. Bu konuda yakında açıklama yapacağız” diye konuştu.

Rus muhalif lider Alexey Navalny’nin zehirlenmesine karşılık Amerika, Rusya’ya ihraç ürünlerine yaptırımları daha da sıkılaştırdı. Seçimle bağlantılı olarak da daha fazla yaptırım bekleniyor. Bu arada Moskova da Washington’daki büyükelçisini geri çağırdı.

Düşünce kuruluşu Rand Corporation’dan William Courtney, “Bir Amerikan Başkanının önemli bir rakip ülkenin lideri için katil demesi, ender görülen bir durum. Bazen büyükelçiler hakaret nedeniyle geri çağrılabiliyor. Biden yönetimi de Solarwinds siber saldırısıyla bağlantılı olarak daha fazla yaptırımdan söz ediyor. Her iki konu da karar verirken dikkate alınabilecek faktörler” diyor.