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ABD-Rusya Görüşmesinden Beklentiler Düşük

09.01.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika ve Rusya Ukrayna konusunda yeni haftanın ilk gününde görüşmeye hazırlanırken, görüşmenin sonuçlarıyla ilgili beklentiler düşük. Görüşmede Rusya'yı temsil edecek olan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, görüşmenin hızlı bir şekilde sona erebileceği uyarısında bulundu

Amerika ve Rusya Ukrayna konusunda yeni haftanın ilk gününde görüşmeye hazırlanırken, görüşmenin sonuçlarıyla ilgili beklentiler düşük

İki ülke arasında İsviçre’nin Cenevre kentinde başlayacak görüşmelerin ana konusunun Ukrayna olması beklenirken, silahların kontrolü, siber suçlar ve diplomatik konuların müzakereleri daha da zorlaştırabileceği yorumları yapılıyor.

Rusya’nın Kazakistan’a asker konuşlandırması da görüşmenin daha sorunlu geçmesine neden olabilir.

İki tarafın karşılıklı güveninin Sovyetler Birliği’nin dağılmasından bu yana en düşük seviyede olduğuna dikkat çekiliyor.

Amerikalı yetkililer Cumartesi günü yönetimin duruşunu gösteren bazı ipuçları paylaştılar. Buna göre Amerika Ukrayna’ya gelecek günlerde silah sevkiyatının azaltılmasına ve Amerika’yla NATO’nun Avrupa’nın doğusunda ortak tatbikatlarına sınır konulması konularına açık eğer Rusya Ukrayna konusunda geri adım atarsa.

Bununla birlikte Amerikalı yetkililer Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda çok sert ekonomik yaptırımların yürürlüğe gireceğini belirtiyor. Buna Amerikan ürünleriyle Amerikan yargı yetkisi dahilindeki yabancı ürünlerin de Rusya’ya ihracatının yasaklanması da dahil.

Rusya görüşmelerde resmi olarak NATO’nun daha fazla doğuya doğru genişlemeyeceğine ve Avrupa’nın bazı bölgelerindeki Amerikan silahlarının kaldırılmasına dair garantiler verilmesini istiyor.

Görüşmede Amerikan heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman liderlik edecek.

"Görüşmeler hızlı şekilde sona erebilir"

Rusya görüşmelerin görüşmelerin hızlı bir şekilde sona erebileceği uyarısında bulundu.

Konuyla ilgili açıklama Rusya’yı görüşmelerde temsil edecek heyetin lideri konumundaki Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov’dan geldi.

Ryabkov, Rusya’nın Amerika’nın baskısı altında herhangi bir tavizde bulunmayacağını belirtti ve görüşmenin çok hızlı sona erebileceğini söyledi.

Ryabkov, Interfax ajansına yaptığı açıklamada Rusya’nın görüşmeye iyimser gitmediğini de vurguladı.

100 binden fazla Rus askeri Ukrayna sınırında konuşlanmış durumda. ABD ve Ukrayna bunun Ukrayna’yı işgal amaçlı olabileceğini belirtiyor.

Rusya ise bunun işgal amaçlı olmadığını NATO’nun ve Ukrayna’nın provakatif davranışlarına karşılık olduğunu belirtiyor.

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