ABD-Rusya hattında Türkiye atışması

Bir Rus televizyon kanalının programına katılan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Türk-Amerikan ilişkilerine ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

TASS ajansının aktardığı habere göre programda Peskov, Türkiye'nin bağımsız hareket etmesinin, ABD ve NATO’da endişe yarattığını dile getirdi.

Ankara’ya yönelik sert açıklamaların gerisinde bu endişenin yattığını savunan Peskov, “Türkiye'nin gelişimi konusunda bağımsız hareket etmede sergilediği kararlılığı bir hayli güçlü ve bu genelde artan ilginin sebebi ve belki de, NATO'daki kaygının da konusu” diye konuştu.

Bunun aynı zamanda ABD’de endişeye yol açtığını belirten Peskov, “ABD’nin S-400’ler ve Ankara’nın diğer faaliyetlerinde sesini yükseltmeye çalışması, Washington’un Erdoğan’ın özgüvenli bir şekilde Türkiye'yi ileriye götürmeye liderlik etmesinden hoşlanmadığını, daha uysal bir Türkiye tercih ettiklerini, açıkça ortaya koyuyor” görüşünü aktardı.

Blinken S-400 uyarısında bulunmuştu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Yabancı Basın Merkezi’nden Türkiye ile ilişkiler hakkında kendisine yöneltilen sorulara yanıt vermiş, ikinci S-400 alımında kararlı olduğunu söyleyen Ankara'ya uyarı niteliği taşıyan açıklamalarda bulunmuştu.