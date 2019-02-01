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ABD Rusya ile 1987’de yapılan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini 2 Şubat itibariyle askıya alıyor

01.02.2019 16:48 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Pompeo ABD’nin Rusya ile 1987’de yapılan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini 2 Şubat itibariyle askıya aldığını açıkladı

ABD Rusya ile 1987’de yapılan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini 2 Şubat itibariyle askıya alıyor

Dışişleri Bakanı Pompeo ABD’nin Rusya ile 1987’de yapılan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini 2 Şubat itibariyle askıya aldığını açıkladı

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