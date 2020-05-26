ABD: Rusya Libya'ya savaş uçakları gönderdi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Afrika Komutanlığı (AFRICOM), Libya'daki iç savaşta General Halife Hafter'e bağlı birliklerle savaşan paralı Rus askerlere destek için Rusya’nın Libya'ya savaş uçakları gönderdiğini öne sürdü. AFRICOM'un, Almanya'nın Stuttgart kentinde bulunan merkez karargahından yapılan açıklamada, söz konusu uçakların önce Suriye'ye indiği ve burada boyanarak, Rus Hava Kuvvetleri'ne ait olduklarını gösteren emarelerin silindiği ifade edildi. Uçakların tam olarak hangi tarihte Libya'ya gönderildiği belirtilmezken, bununla ilgili olarak "kısa süre önce" ifadesi kullanıldı.

ABD'li General: Rusya Libya'ya müdahalesini artık yalanlayamaz

AFRICOM gücünün komutanı ABD'li General Stephan Townsend da konuyla ilgili açıklamasında, "Rusya çok uzun bir süre Libya sorununa ne kadar müdahil olduğunu sakladı ancak artık bu yalanlanabilecek bir durum değil" diyerek, Moskova'nın Libya'da dengeleri kendi lehine çevirmeye çalıştığının çok açık olduğunu ifade etti.

Rusya ile ilgili olarak, "Aynı Suriye'de gördüğüm gibi Afrika'da da askeri ayak izlerini, devlet tarafından desteklenen Wagner tarzı paralı asker gruplarıyla genişletiyorlar" yorumunda bulunan Townsend, Rusya'nın Libya'ya gönderdiği savaş uçaklarının da dördüncü nesil jet uçakları olduğu bilgisini dile getirdi.