ABD-Rusya Nükleer Silah Anlaşmasında Olumlu Adım

ABD ve Rusya arasında Şubat ayında süresi dolacak olan Yeni Stratejik Nükleer Silahların İndirimi Antlaşması’nın (New START) uzatılması için aylardır yapılan görüşmelerde tarafların tutumunun birbirine biraz daha yaklaştığı belirtildi.

Washington, Moskova’nın anlaşmanın süresinin bir yıl daha uzatılması teklifini, bu bir yıl boyunca her iki tarafın da nükleer savaş başlıklarının mevzilendirilmesinin durdurulması koşuluyla olumlu karşıladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada iki ülkenin konuyla ilgili tutumunun birbirine daha yaklaştığı belirtildi.

Açıklamada “Rusya, New START anlaşmasını bir yıl uzatarak, bu dönemde ABD ile birlikte mevcut nükleer savaş başlıklarının sayısını değiştirmemeye siyasi olarak bağlı kalacaktır’’ denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus da Rusya’nın teklifinin memnunlukla karşılandığını kaydetti ve Rusya’nın nükleer silahların kontrolu konusunda ilerleme kaydedilmesinde istekli olmasını takdir ettiklerini belirtti.

Ortagus, ABD, teyit edilebilir bir anlaşma konusunda uzlaşmak için buluşmaya hazırdır. Rusya’nın da diplomatlarını aynısını yapmakla yetkilendirmesini bekliyoruz’’ dedi.