ABD: ‘Rusya Suriye’ye Kimyasal Silah Kullanımını Örtbas Etmesine Yardım Etti’

ABD, Rusya’yı Suriye’ye kimyasal silah kullandığını örtbas etmesine yardımcı olmakla ve sorumluların tespiti için çalışan küresel kimyasal silah örgütünün çalışmalarını baltalamaya çalışmakla suçladı.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün (OPCW) ABD temsilcisi Kenneth Ward’un, örgütün batı ülkeleriyle Rusya’nın karşı karşıya geldiği Lahey’deki yıllık toplantısında yaptığı açıklamalara Moskova sert tepki gösterdi.

Moskova aylardır OPCW’nin iki eski çalışanı tarafından sızdırılan bir belge ve e-postayı, örgütün 2018’de Şam yakınlarındaki bir saldırıda klor gazı kullanıldığını tespit eden 1 Mart tarihli raporun bulgularıyla oynandığının kanıtı olarak gösteriyor.

Başkent Şam yakınlarında o dönem rejim karşıtı grupların elinde bulunan Duma’da 7 Nisan 2018’deki saldırıda 40’tan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

ABD, İngiltere ve Fransa bu olaydan bir hafta sonra Suriye hükümetine ait hedefleri füzelerle vurmuştu. Operasyon, Suriye’de 8 yıldır süren iç savaşta Şam yönetimi hedeflerine karşı Batı’nın en büyük askeri harekatıydı.