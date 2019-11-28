ABD: ‘Rusya Suriye’ye Kimyasal Silah Kullanımını Örtbas Etmesine Yardım Etti’

ABD, Rusya’yı Suriye’ye kimyasal silah kullandığını örtbas etmesine yardımcı olmakla ve sorumluların tespiti için çalışan küresel kimyasal silah örgütünün çalışmalarını baltalamaya çalışmakla suçladı.
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün (OPCW) ABD temsilcisi Kenneth Ward’un, örgütün batı ülkeleriyle Rusya’nın karşı karşıya geldiği Lahey’deki yıllık toplantısında yaptığı açıklamalara Moskova sert tepki gösterdi.
Moskova aylardır OPCW’nin iki eski çalışanı tarafından sızdırılan bir belge ve e-postayı, örgütün 2018’de Şam yakınlarındaki bir saldırıda klor gazı kullanıldığını tespit eden 1 Mart tarihli raporun bulgularıyla oynandığının kanıtı olarak gösteriyor.
Başkent Şam yakınlarında o dönem rejim karşıtı grupların elinde bulunan Duma’da 7 Nisan 2018’deki saldırıda 40’tan fazla kişi hayatını kaybetmişti.
ABD, İngiltere ve Fransa bu olaydan bir hafta sonra Suriye hükümetine ait hedefleri füzelerle vurmuştu. Operasyon, Suriye’de 8 yıldır süren iç savaşta Şam yönetimi hedeflerine karşı Batı’nın en büyük askeri harekatıydı.
Suriye ve Rusya ise suçlamaların aksine Duma’da kimyasal saldırı olmadığını, dışarıdan cesetler getirilerek bir oyunun tezgahlandığını, OPCW’nin raporunun da Batı’nın askeri müdahalesine gerekçe oluşturacak şekilde değiştirildiğini savunuyor.
OPCW, Rusya’nın 2017’de BM-OPCW Ortak Araştırma Mekanizması’nın yetki süresinin uzatılmasını veto etmesinden sonra Suriye konusunda diplomatik bir çatışmanın sahası haline geldi. Sözkonusu mekanizma, yayınladığı bir dizi raporda Suriye ordusunun hem sinir gazı sarin ve kloru silah olarak kullandığı sonucuna varmıştı.
OPCW’nin 2018 yılının Haziran ayında üyelerinin çoğunluk desteğiyle kurulan kendi Araştırma ve Teşhis Ekibi (IIT) de, Duma saldırısı dahil bir dizi olayda kimlerin sorumlu olduğu üzerinde çalışıyor. Ekibin ilk raporunu gelecek yıl yayınlaması bekleniyor.
Rusya’nın OPCW’deki temsilcisi Aleksander Şulgin, “yasadışı ve siyasi” olarak nitelediği IIT’nin kurulmasına ülkesinin itirazlarını yineledi. Suriye temsilcisi de, IIT’nin incelemesinde işbirliği yapmayacaklarını vurguladı.
Rus temsilci: “İddiaların aslı astarı yok”
Kenneth Ward, Rusya ve Suriye’nin OPCW’yi zayıflatarak kimyasal silahların kullanımını örtbas etmeye çalıştığı suçlamasında bulundu.
Amerikalı temsilci, “Maalesef Rusya Federasyonu bu örtbasta merkezi bir rol oynuyor. Rusya ve Suriye burada bizimle oturuyor olabilir ama temelde bizden çok uzaklar. Kimyasal silahları kucak açmaya devam ediyorlar” diye konuştu.
Rus temsilci Şulgin de, ABD’nin Suriye’ye kimyasal suçlarını gizlemesine yardım ettiği suçlamasını reddetti, “Bu iddiaların aslı astarı yok, katılmıyoruz” ifadesini kullan
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