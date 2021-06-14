ABD-Rusya-Türkiye hattında S-400 krizi

Türkiye neden S-400 satın aldı? ABD neden karşı çıkıyor? Bu sistemin özellikleri ne?Türkiye, Erdoğan-Biden görüşmesi öncesi S-400 sorununun çözümü için ortak bir çalışma grubu öneriyor. Ancak ABD'den henüz olumlu bir karşılık alamadı. Türkiye ve ABD ilişkilerinde gerginliğe yol açan S-400 krizini dört soruda derledik.

ABD S-400'lere neden karşı çıkıyor?

Washington'daki S-400 endişesinin temel nedeni, Moskova'nın S-400'ler üzerinden NATO sistemleriyle, özellikle de Türkiye'ye satışının iptali ettiği ABD'nin F-35 tipi savaş uçaklarıyla ilgili casusluk faaliyetlerinde bulunma ihtimali. Orta ve uzun menzilli "S-400 Triumph," İkinci Dünya Savaşı sonrasında Sovyetler Birliği'nde geliştirilen ve sonra Rusya tarafından modernleştirilen hava savunma sistemleri arasında en güçlü olanı. Modele adına veren 400 rakamı ise füzelerin kilometre olarak ulaştığı en uzak mesafeden geliyor.

S-400'ün özellikleri nedir?

S-400'lerin ülkenin ulusal hava savunmasının omurgası konumuna gelmesini hedefleyen Moskova, bu sistemi 2007 yılından beri kullanıyor. S-400'ler, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım Yarımadası ve Avrupa Birliği (AB) sınırları içindeki toprak parçası Kaliningrad'daki askeri birliklerine de destek verdi. S-400'ler aralarında bir komuta merkezi, mobil radar istasyonları ve roketatarların da bulunduğu çeşitli araçlardan oluşuyor. Sistemin üreticisi ise Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi nedeniyle hem AB'nin hem de ABD'nin yaptırım listesinde bulunan Almaz-Antey adlı bir Rus devlet şirketi. Savaş uçakları, stratejik seyir füzeleri, taktik balistik füzeler ve aynı zamanda insansız hava araçlarını (İHA) 27 kilometre yüksekliğe kadar vurmak için geliştirilen S-400 sistemi, bazı uzmanlara göre ABD ve Fransa'daki rakiplerinden daha güçlü. S-400'lerin esnek bir yapısı olduğunu ve farklı füze tipleri ile entegre edilebildiğini ifade eden uzmanlar, sistemin bir diğer avantajının da fiyatı olduğunu ifade ediyor. S-400'ler ABD'nin Patriot sisteminin neredeyse yarı fiyatı.