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ABD: Rusya Ukrayna'ya saldırırsa Kuzey Akım 2 ilerlemez

28.01.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey bir yetkilisi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde Almanya'nın Kuzey Akım 2 boru hattını açmayacağına inandıklarını söyledi.

ABD: Rusya Ukrayna'ya saldırırsa Kuzey Akım 2 ilerlemez

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın üç numaralı ismi olan Victoria Nuland, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde Almanya'nın Kuzey Akım 2 boru hattını açmayacağına inandıklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland "Eğer Rusya Ukrayna'yı işgal ederse, o ya da bu şekilde Kuzey Akım 2 de ilerlemeyecek" dedi. Nuland, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un son açıklamalarına dikkat çekerek "Sanıyorum Berlin'den gelen mesajlar bugün bile çok çok güçlü" diye konuştu.

Boru hattının halen Alman makamlarınca test edilmediğine ve onaylanmadığına dikkat çeken Nuland "Boru hattının ilerlememesini güvenceye almak için Almanya ile çalışacağız" diye konuştu.

Almanya'dan Kuzey Akım 2 açıklamaları

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock dün Ukrayna kriziyle ilgili açıklamasında "Olası yeni bir saldırıda, geniş yelpazede farklı cevap seçenekleri önümüzde duruyor, Kuzey Akım 2 dahil" demişti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da 18 Ocak tarihinde yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması halinde Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin de ekonomik yaptırımlara dahil olabileceğini söylemişti.

Rus gazını denizin altından doğrudan Almanya'ya getiren Kuzey Akım 2 boru hattı Ukrayna ve Polonya gibi sevkiyat sırasında baypas edilen Avrupa ülkelerinin tepkisini çekmişti. ABD de Avrupa'nın Rusya'ya enerji bağımlılığını artıracağı gerekçesiyle projeye karşı çıkmıştı.

ABD'den Çin'e çağrı

Victoria Nuland ayrıca ABD'nin Çin'den de Rusya'ya müdahaleden kaçınması yönünde etkide bulunmasını istediğini söyledi. Nuland "Pekin'e Moskova üzerindeki nüfuzunu kullanma ve diplomasiye teşvik etme çağrısı yapıyoruz, zira Ukrayna'da bir kriz olursa bu Çin açısından da iyi olmayacaktır" diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Çarşamba günü Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir telefon görüşmesi yapmıştı.

AFP / EC, SSB

©Deutsche Welle Türkçe

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