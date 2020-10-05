ABD, Rusya ve Fransa'dan Dağlık Karabağ için ateşkes çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian tarafından imzalanan açıklamada, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalar kınandı.

Açıklamada, Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan çatışmaların görülmemiş ve tehlikeli şekilde arttığı belirtilerek, "Bakanlar, hem çatışmaların yaşandığı temas hattı boyunca hem de Dağlık Karabağ ihtilaf bölgesindeki sivillerin hedef alınmasının kabul edilemez bir tehdit oluşturduğunu koşulsuz olarak vurgulamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde Amerika, Fransa ve Rusya tarafından oluşturulan Minsk Grubu olarak, Bakü ve Erivan yönetimlerinden acilen ve koşulsuz şekilde ateşkes ilan etmesi istenen açıklamada, şu sözlere yer verildi:

"Minsk Grubu eş başkanı ülkeler, AGİT ve uluslararası toplum tarafından kendilerine emanet edilen görevlerini tam olarak yerine getirmeye kararlıdır. Bu durumda, taraflarla ilişkilerini sağlam şekilde ilerletmeye devam edecekler ve her iki tarafça da iyi bilinen mevcut temel ilkeler ve ilgili uluslararası belgeler temelinde çözüm sürecini yeniden başlatmaya çağıracaklar."