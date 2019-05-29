ABD, Rusya ve İsrail ulusal güvenlik danışmanları görüşecek

WASHINGTON (AA) - ABD, Rusya ve İsrail'in ulusal güvenlik danışmanlarının haziran ayında Kudüs'te üçlü bir görüşme yapacağı bildirildi.

Beyaz Saray Basın Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, üç ülkenin ulusal güvenlik danışmanlarının haziran ayı içinde Kudüs'te bir araya geleceği kaydedildi, ancak görüşmenin net tarihi belirtilmedi.

Açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrushev ve İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben-Shabbat'ın üçlü görüşmede bölgesel konuları kapsamlı şekilde ele alacağı ifade edildi.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde söz konusu görüşmede İran, Suriye ve İsrail-Filistin meselesi gibi konuların ele alınmasının beklendiği ifade etti.

