ABD, Rusya'ya 60 gün süre verdiğini açıkladı

Pompeo, Rusya'nın INF anlaşmasına uymak için 60 günü bulunduğu uyarısı yaparak, NATO müttefiklerinin tamamının bu konuda birlik içinde olduğunu ifade etti.

Pompeo, "Rusya'nın adımları ABD'nin ve müttefiklerin güvenliğini ciddi biçimde tehlikeye atmaktadır. Rusya'nın ihlalleri dolayısıyla ABD için anlaşmada kalmanın bir anlamı kalmamıştır." ifadelerini kullandı.

Moskova yönetiminin çok sayıda orta-menzilli "SSC-8 füzesi" geliştirdiğini ve INF anlaşmasını "esaslı biçimde" ihlal ettiğini belirten Pompeo, "Rusya, silahların denetlenmesi yükümlülüğü konusunda hile yapıyor, yeni füzelerinin menzili Avrupa'ya doğrudan tehdit." değerlendirmesinde bulundu.

Pompeo, "Rusya anlaşmayı ihlal etse de mümkün olduğunca sabırlı davrandık ve yükümlülükleri yerine getirmesi konusunda ikna etmeye çalıştık." diye konuştu.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumlarının ardından basın toplantısı düzenleyen Pompeo, Rusya'nın INF'den doğan yükümlülüklerini yerine getirmediğini dile getirerek, buna karşı durulması gerektiğini söyledi.

Bu 60 gün içinde ABD'nin anlaşma kapsamında hiçbir füze sistemi üretmeyeceğini, test etmeyeceğini ve konuşlandırmayacağını belirten Pompeo, anlaşmadan ayrılmak için 6 aylık ihtar süresinin 60 gün sonra başlayacağını bildirdi.

MOSKOVA'YA "KANUNSUZ DAVRANIYORSUN" MESAJI

Pompeo, Moskova yönetimini "kanunsuz davranmakla" suçlayarak, Rusya'nın ürettiği ve anlaşmayı ihlal ettiği belirtilen füze sisteminin varlığının Kasım 2017'ye kadar kabul edilmediğini söyledi.

ABD'nin kendi güvenliğini göz ardı eden herhangi bir uluslararası anlaşmayı desteklemeyeceğinin altını çizen Pompeo, "Rusya'nın fikir değiştirip füze sistemini imha etmesini memnuniyetle karşılarız. 60 gün içinde bu şansları var." diye konuştu.

Pompeo, "Anlaşmada iki taraf var ama sadece biri uyuyor. Buna bir anlaşma denemez." diyerek, Rusya'nın "hukuksuz" politikalarının, müttefikler ve ABD tarafından "tolere edilmeyeceği" uyarısında bulundu.

RUSYA'DAN JET YANIT: ABD BİLİYOR

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun, Rusya’yı silahların denetlenmesi yükümlülüğü konusunda hile yapmakla suçladığı açıklamalar konusunda değerlendirlendirmede bulundu.