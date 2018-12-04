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ABD, Rusya'ya 60 gün süre verdiğini açıkladı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.12.2018 20:31 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya'ya, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi için 60 gün süre verdiklerini belirterek, "ABD için anlaşmada kalmanın bir anlamı kalmamıştır." dedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Pompeo’nun açıklamalarına yanıt verdi.

ABD, Rusya'ya 60 gün süre verdiğini açıkladı

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumlarının ardından basın toplantısı düzenleyen Pompeo, Rusya'nın INF'den doğan yükümlülüklerini yerine getirmediğini dile getirerek, buna karşı durulması gerektiğini söyledi.

Pompeo, "Rusya anlaşmayı ihlal etse de mümkün olduğunca sabırlı davrandık ve yükümlülükleri yerine getirmesi konusunda ikna etmeye çalıştık." diye konuştu.

"RUSYA HİLE YAPIYOR"

Moskova yönetiminin çok sayıda orta-menzilli "SSC-8 füzesi" geliştirdiğini ve INF anlaşmasını "esaslı biçimde" ihlal ettiğini belirten Pompeo, "Rusya, silahların denetlenmesi yükümlülüğü konusunda hile yapıyor, yeni füzelerinin menzili Avrupa'ya doğrudan tehdit." değerlendirmesinde bulundu.

Pompeo, "Rusya'nın adımları ABD'nin ve müttefiklerin güvenliğini ciddi biçimde tehlikeye atmaktadır. Rusya'nın ihlalleri dolayısıyla ABD için anlaşmada kalmanın bir anlamı kalmamıştır." ifadelerini kullandı.

RUSYA'YA 60 GÜN SÜRE

Pompeo, Rusya'nın INF anlaşmasına uymak için 60 günü bulunduğu uyarısı yaparak, NATO müttefiklerinin tamamının bu konuda birlik içinde olduğunu ifade etti.

Bu 60 gün içinde ABD'nin anlaşma kapsamında hiçbir füze sistemi üretmeyeceğini, test etmeyeceğini ve konuşlandırmayacağını belirten Pompeo, anlaşmadan ayrılmak için 6 aylık ihtar süresinin 60 gün sonra başlayacağını bildirdi.

MOSKOVA'YA "KANUNSUZ DAVRANIYORSUN" MESAJI

Pompeo, Moskova yönetimini "kanunsuz davranmakla" suçlayarak, Rusya'nın ürettiği ve anlaşmayı ihlal ettiği belirtilen füze sisteminin varlığının Kasım 2017'ye kadar kabul edilmediğini söyledi.

ABD'nin kendi güvenliğini göz ardı eden herhangi bir uluslararası anlaşmayı desteklemeyeceğinin altını çizen Pompeo, "Rusya'nın fikir değiştirip füze sistemini imha etmesini memnuniyetle karşılarız. 60 gün içinde bu şansları var." diye konuştu.

Pompeo, "Anlaşmada iki taraf var ama sadece biri uyuyor. Buna bir anlaşma denemez." diyerek, Rusya'nın "hukuksuz" politikalarının, müttefikler ve ABD tarafından "tolere edilmeyeceği" uyarısında bulundu.

RUSYA'DAN JET YANIT: ABD BİLİYOR

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun, Rusya’yı silahların denetlenmesi yükümlülüğü konusunda hile yapmakla suçladığı açıklamalar konusunda değerlendirlendirmede bulundu.

Rusya’nın INF anlaşmasına uyumu konusunda sorun olmadığını savunan Zaharova, “Moskova, INF hükümlerine sıkı bir şekilde uyuyor ve ABD de bu durumu biliyor.” dedi.

INF ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay yaptığı açıklamada, INF Anlaşması'ndan çekilme kararı aldığını açıklamıştı.

Trump, Rusya'nın yıllardır yasaklanan silahları ürettiği ve bulundurduğunu, böylece anlaşmayı ihlal ettiğini savunmuştu. Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Bolton, Moskova'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ABD'nin anlaşmadan çekilme kararını bizzat iletmişti.

Anlaşma, iki ülke arasında 1987'de imzalanmıştı. Dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Mikhail Gorbaçov tarafından imzalanan anlaşma, nükleer başlık kapasitesi olan orta menzilli füzelerin üretimini ve konuşlandırılmasını karşılıklı yasaklıyordu.

Anlaşma, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra ABD ile Rusya arasında devam etti. Anlaşmayla iki taraf 500 ila 5 bin kilometre arasında menzile sahip yaklaşık 2 bin 500 füzeyi kullanımdan kaldırmak zorunda kalmıştı.

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ABD Rusya INF Anlaşması ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 60 gün süre

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