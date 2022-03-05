‘‘ABD Rusya’dan Petrol İthalatını Azaltmayı Değerlendiriyor’’

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya’dan petrol alımının azaltılması konusunda Kongre üyeleriyle temas halinde olduklarını belirtti.

Psaki, "Rus petrolünün ithalatını azaltmanın yollarını ararken, aynı zamanda küresel arz ihtiyaçlarını da karşıladığımızdan emin olmaya çalışıyoruz’’ dedi.

Enerji Enformasyon Dairesi’ne (EIA) göre ABD, 2021'de Rusya'dan ayda ortalama 20,4 milyon varilden fazla ham ve rafine ürün ithal etti. Bu, ABD’nin toplam sıvı yakıt ithalatının yaklaşık yüzde 8'ine denk geliyor.

Beyaz Saray ekonomi danışmanı Cecilia Rouse ise ABD’nin çok fazla Rus petrol ithal etmemekle birlikte bir dizi olası adımı değerlendirdiğini söyledi.

Rusya ve müttefiklerinin Ukrayna’yı işgal eden Rusya’ya yaptırımlar açıklamasının ardından petrol fiyatları geçen hafta yükselmişti.

‘‘Fiyat artışının nedeni yaptırımlar değil, Rusya’nın saldırısı’’

Enerji fiyatlarındaki artışın nedeninin Rusya’ya uygulanan yaptırımlar olmadığını belirten Psaki, bunun nedeninin Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in Ukrayna saldırısı olduğunu kaydetti.

Başkan Joe Biden’ın enerji sektöründeki fiyat artışıyla mücadele için her yola başvurduğunu belirten sözcü, stratejik petrol rezervlerinden piyasaya petrol sevk edilmesinin de buna dahil olduğunu kaydetti. Psaki başka seçeneklerin de değerlendirilmekte olduğunu belirtti.

Küresel petrol tedarikini azaltmanın stratejik avantajı olmadığını belirten sözcü, Rus petrol ithalatını azaltmanın, bir yandan da küresel tedariki desteklemenin yollarını aradıklarını belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki ayrıca, Kongre’den Ukrayna için 10 milyar dolarlık kaynak isteneceğini bildirdi. Psaki, bu meblanın Ukrayna’ya güvenlik desteği sağlanması, insani yardımlar, daha fazla yaptırım uygulanabilmesi ve NATO’nun doğu kanadını güçlendirmek için gerekli olduğunu söyledi.

‘‘Sorumsuzluğun zirvesi’’

Psaki ayrıca Rusya’nın Ukrayna’nın güneyindeki bir nükleer tesise düzenlediği saldırının ‘‘sorumsuzluğun zirvesi’’ olduğunu kaydetti.

ABD’nin Rusya’nın savaş suçları işleyip işlemediğini değerlendirmekte olduğunu kaydeden Psaki, ancak bu konuda henüz sonuca varılmadığını söyledi. Psaki, Washington’un Rusya’nın Ukrayna’da işlemekte olduğu sanılan savaş suçlarını nükleer santral saldırısı öncesinde de zaten inceliyor olduğunu bildirdi.

‘‘Biden Putin’le temasa geçmeyi düşünmüyor’’

Başkan Biden’ın Rusya Cumhurbaşkanı Putin’le görüşüp görüşmeyeceği sorulduğundaysa Beyaz Saray Sözcüsü, diplomasi kapısının her zaman açık olduğunu, Rusya’nın atacağı insani koridor ve ateşkes gibi adımların memnunlukla karşılanacağını, ancak Putin’in şu anda Ukrayna’ya saldırır konumda olduğunu, bu şartlar altında Biden’ın Putin’le görüşmeyi düşünmediğini söyledi.

‘‘Rusya’da rejim değişikliğinin savunuculuğunu yapmıyoruz’’

ABD’nin Rusya’da rejim değişikliğinin savunuculuğunu yapmadığını belirten sözcü, ‘‘Biz yabancı bir ülkenin liderinin öldürülmesinin ya da rejiminin değişmesinin savunuculuğunu yapamayız. Bu ABD’nin politikası değil’’ diye konuştu.

Güney Carolina’dan Cumhuriyetçi Senatör Linsey Graham, ‘‘Rusya’dan birisi bu adamı indirmeli’’ sözlerini kullanarak Putin’i kastetmişti.

