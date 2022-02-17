ABD: Rusya’nın çekildiği haberleri asılsız

Öte yandan, Biden ve Scholz bir telefon görüşmesi yaparak Rusya konusunu ele aldı.Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Rusya'nın Ukrayna sınırından asker çektiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını savunarak, Moskova'yı bölgeye daha fazla asker göndermekle suçladı.

Moskova'nın geri çekilme açıklamasını "asılsız" olarak nitelendiren üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki varlığını, bazıları Çarşamba günü intikal ettirilen "7 bin kadar askerle" artırdığını öne sürdü.

Yetkili, "İşgali haklı çıkarmak için her an sahte bir bahane sunabileceklerine dair işaretler almaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, Moskova diplomatik bir çözüme ulaşmak istediğini söylerken, eylemlerinin "aksini gösterdiğini" de sözlerine ekledi.

Ukrayna Devlet Başkanı tatbikatta

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukraynalı askerlerin Rivne kenti yakınlarında Batı tarafından tedarik edilen yeni tanksavar silahlarıyla tatbikat yapmasını izleyerek "Birlik Günü" ilan ettiğini belirtti.

Askeri giysiler içinde cephedeki Mariupol kentini de ziyaret eden Zelenskiy buradac yaptığı açıklamada "Kimseden, düşmandan korkmuyoruz. Kendimizi savunacağız" dedi.

Zelenskiy, Moskova'nın askerlerini geri çektiğine dair haberlere ilişkin "Küçük rotasyonlar görüyoruz. Bu rotasyonları Rusya'nın güçlerini geri çekmesi olarak adlandırmıyorum. Bir değişiklik görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

NATO'dan açıklama

Brüksel'de müttefik ülke savunma bakanları toplantısına ev sahipliği yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, Ukrayna sınırındaki tehdidin azaldığı yönündeki haberleri reddetti. "Moskova onlarca yıldır güvenliğimizin temelini oluşturan temel ilkelere karşı çıkmaya ve bunu güç kullanarak yapmaya hazır olduğunu açıkça gösterdi" diyen Stoltenberg, "Bunun Avrupa'nın yeni normali olduğunu üzülerek söylemek zorundayım" dedi.

Biden-Scholz görüşmesi

Bu arada ABD Başkanı Joe Biden ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz bir telefon görüşmesi yaptı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Çarşamba akşamı gerşekleştirilen görüşmede, iki liderin Ukrayna yakınlarındaki Rus askeri yığınağı konusunu ele aldığı ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali durumunda NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesi konusunda görüş birliği içinde olduğu kaydedildi.

Beyaz Saray ayrıca, Biden ve Scholz'un, "Ukrayna'ya olan bağlılıklarını yineleyip, egemenlik ve toprak bütünlüğünün altını çizdiğini" kaydetti.

Alman hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit da, iki liderin, hala bir Rus saldırısı riski söz konusu olduğu için Ukrayna'daki durumun "son derece ciddi" olarak değerlendirilmesi konusunda hemfikir olduğunu söyledi.

Rusya: 10 askeri konvoy Kırım'dan ayrıldı

Öte yandan, Perşembe sabahı Rus haber ajansı RIA tarafından yayınlanan habere göre Rusya Savunma Bakanlığı, 10 Rus askeri konvoyunun, tatbikatları tamamladıktan sonra Kırım'dan ayrıldığını açıkladı. Rusya önceki günlerde de bazı askeri birimlerin Ukrayna'ya yakın bölgelerdeki tatbikatları tamamlayıp üslerine döndüğünü bildirmişti.

Reuters,AFP / BS,ET

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