HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD: Rusya’nın çekildiği haberleri asılsız

ABD: Rusya’nın çekildiği haberleri asılsız

17.02.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, Rusya’nın Ukrayna sınırından askerlerini çektiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını savundu.

ABD: Rusya’nın çekildiği haberleri asılsız

Öte yandan, Biden ve Scholz bir telefon görüşmesi yaparak Rusya konusunu ele aldı.Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Rusya'nın Ukrayna sınırından asker çektiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını savunarak, Moskova'yı bölgeye daha fazla asker göndermekle suçladı.

Moskova'nın geri çekilme açıklamasını "asılsız" olarak nitelendiren üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki varlığını, bazıları Çarşamba günü intikal ettirilen "7 bin kadar askerle" artırdığını öne sürdü.

Yetkili, "İşgali haklı çıkarmak için her an sahte bir bahane sunabileceklerine dair işaretler almaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, Moskova diplomatik bir çözüme ulaşmak istediğini söylerken, eylemlerinin "aksini gösterdiğini" de sözlerine ekledi.

Ukrayna Devlet Başkanı tatbikatta

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukraynalı askerlerin Rivne kenti yakınlarında Batı tarafından tedarik edilen yeni tanksavar silahlarıyla tatbikat yapmasını izleyerek "Birlik Günü" ilan ettiğini belirtti.

Askeri giysiler içinde cephedeki Mariupol kentini de ziyaret eden Zelenskiy buradac yaptığı açıklamada "Kimseden, düşmandan korkmuyoruz. Kendimizi savunacağız" dedi.

Zelenskiy, Moskova'nın askerlerini geri çektiğine dair haberlere ilişkin "Küçük rotasyonlar görüyoruz. Bu rotasyonları Rusya'nın güçlerini geri çekmesi olarak adlandırmıyorum. Bir değişiklik görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

NATO'dan açıklama

Brüksel'de müttefik ülke savunma bakanları toplantısına ev sahipliği yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, Ukrayna sınırındaki tehdidin azaldığı yönündeki haberleri reddetti. "Moskova onlarca yıldır güvenliğimizin temelini oluşturan temel ilkelere karşı çıkmaya ve bunu güç kullanarak yapmaya hazır olduğunu açıkça gösterdi" diyen Stoltenberg, "Bunun Avrupa'nın yeni normali olduğunu üzülerek söylemek zorundayım" dedi.

Biden-Scholz görüşmesi

Bu arada ABD Başkanı Joe Biden ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz bir telefon görüşmesi yaptı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Çarşamba akşamı gerşekleştirilen görüşmede, iki liderin Ukrayna yakınlarındaki Rus askeri yığınağı konusunu ele aldığı ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali durumunda NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesi konusunda görüş birliği içinde olduğu kaydedildi.

Beyaz Saray ayrıca, Biden ve Scholz'un, "Ukrayna'ya olan bağlılıklarını yineleyip, egemenlik ve toprak bütünlüğünün altını çizdiğini" kaydetti.

Alman hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit da, iki liderin, hala bir Rus saldırısı riski söz konusu olduğu için Ukrayna'daki durumun "son derece ciddi" olarak değerlendirilmesi konusunda hemfikir olduğunu söyledi.

Rusya: 10 askeri konvoy Kırım'dan ayrıldı

Öte yandan, Perşembe sabahı Rus haber ajansı RIA tarafından yayınlanan habere göre Rusya Savunma Bakanlığı, 10 Rus askeri konvoyunun, tatbikatları tamamladıktan sonra Kırım'dan ayrıldığını açıkladı. Rusya önceki günlerde de bazı askeri birimlerin Ukrayna'ya yakın bölgelerdeki tatbikatları tamamlayıp üslerine döndüğünü bildirmişti.

Reuters,AFP / BS,ET

©Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"İran Nükleer Silah Değil Nükleer Enerji Peşinde""İran Nükleer Silah Değil Nükleer Enerji Peşinde"
16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice katledildi! Cinayette tüyler ürperten detay ortaya çıktı16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice katledildi! Cinayette tüyler ürperten detay ortaya çıktı
Erdoğan duyurdu! Elektrik faturalarında yeni düzenlemeErdoğan duyurdu! Elektrik faturalarında yeni düzenleme
Anahtar Kelimeler:
Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: 3600 ek gösterge kapsamı genişliyor: Artık onlar da dahil olacak! İşte meslek meslek yeni ücretler

Son dakika: 3600 ek gösterge kapsamı genişliyor: Artık onlar da dahil olacak! İşte meslek meslek yeni ücretler

Tüm dünya bu penaltı vuruşunu konuşuyor! Açanlar tekrar tekrar izliyor...

Tüm dünya bu penaltı vuruşunu konuşuyor! Açanlar tekrar tekrar izliyor...

Türkiye, Sıla Şentürk'e ağlıyor! Korkunç cinayetin nedeni ortaya çıktı

Türkiye, Sıla Şentürk'e ağlıyor! Korkunç cinayetin nedeni ortaya çıktı

Binali Yıldırım canlı yayında EPDK Başkanı ile konuştu!

Binali Yıldırım canlı yayında EPDK Başkanı ile konuştu!

İntihar girişiminde bulundu! Hem kendini hem de astsubayı vurdu

İntihar girişiminde bulundu! Hem kendini hem de astsubayı vurdu

Ölümcül tehlike! Sakın eve sokmayın

Ölümcül tehlike! Sakın eve sokmayın

İlginizi Çekebilir

Çayını içtiğiniz an etkisini göstermeye başlıyor

Çayını içtiğiniz an etkisini göstermeye başlıyor

Doğal antidepresan ve antibiyotik! Yol kenarında bile yetişiyor

Doğal antidepresan ve antibiyotik! Yol kenarında bile yetişiyor

Hande Erçel'in kış tarzına hayran olanlara özel kombin önerileri

Hande Erçel'in kış tarzına hayran olanlara özel kombin önerileri

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Cinsel hayatınız uçuşa geçecek! Bunları bilmeniz yeterli

Cinsel hayatınız uçuşa geçecek! Bunları bilmeniz yeterli

Tiktoktan keşfettiğimiz, çok işe yarayan ancak hiç bilinmeyen ürünler!

Tiktoktan keşfettiğimiz, çok işe yarayan ancak hiç bilinmeyen ürünler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.