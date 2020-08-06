ABD “Rusya’nın Dezenformasyon Taktiklerini” Belgeledi

Dışişleri Bakanlığı raporu ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan GEC’in özel temsilcisi ve koordinatörü Lea Gabrielle, “Pekin de Rusya’nın kullandığı yöntemlerin benzerini kullanarak, demokratik gelenek ve kurumlara zarar vermek için dezenformasyon ve propaganda amacıyla komplo teorilerine yer veren internet siteleri ve dolaylı kanalları kullanıyor” dedi. Yetkili, hem Çin hem de Rusya’nın dezenformasyon çabalarının tehlikeli olduğunu belirtti.

"Hem Çin hem de Rusya'nın dezenformasyon çabaları tehlikeli"

Dışişleri Bakanlığı’nın Çarşamba günü açıkladığı raporda, Moskova’nın Amerikan seçimlerine müdahalesi ile ilgili doğrudan bir değerlendirme yer almadı. Ancak bakanlığa bağlı Küresel Diyalog Merkezi (GEC), Rusya’nın dezenformasyon bağlantılarının izini sürerek Kremlin’in resmi iletişim kanallarını, devlet destekli küresel mesajlaşma ağlarını, sosyal medyayı, siber dezenformasyon araçlarını kullandığını belirledi; Rusya’nın yanlış bilgi yayma yöntemleri ayrıntılı bir şekilde anlatıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, yanlış bilgi yaymakla suçladığı Rusya’nın dezenformasyon amacıyla kullandığı yöntem ve platformları hazırlanan bir raporla ortaya koydu. Raporda, Rusya’nın resmi, dolaylı ve bağlantısı belirsiz iletişim kanalları ve platformlarını kullandığı belirtildi.

ABD’li yetkililer, yasadışı siber faaliyetler aracılığıyla Amerikan seçimlerine müdahale amaçlı yabancı bir hükümetle birlikte ya da hükümet için çalışan kişilerin kimliklerine ya da bulundukları yere ilişkin bilgi verenlere 10 milyon dolara kadar para ödülü verileceğini açıklamıştı.

Amerika’nın Sesi’ne (VOA) konuşan Gabrielle, “ABD hükümeti seçimlerimize yönelik dış müdahaleye müsamaha gösteremez. GEC olarak, Rusya’nın ya da diğer ülkelerin kullandıklarını tespit ettikleri taktikleri, seçimlere müdahaleye ilişkin bilgileri, bizimle paylaşan ortaklarımızla çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kremlin bağlantılı yedi internet sitesi ve kuruluş

Dışişleri Bakanlığı’nın raporunda, Stratejik Kültür Vakfı ve Katehon adlı düşünce kuruluşunun internet siteleri dahil olmak üzere Kremlin bağlantılı yedi dezenformasyon sitesi ve kurumları ile ilgili bilgiler de yer aldı. Raporda bu platformların Corona virüsü salgınından dolayı ABD’yi eleştiren ancak Rusya’nın duruşundan övgüyle söz eden söylemleri yaydığı belirtildi.