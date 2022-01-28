ABD Rusya’nın Önerileri Ret Olasılığına Hazırlanıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland, Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili olarak ‘‘Diplomasinin zamanıdır, ancak Rusya’nın önerilerimizi reddetmesi olasılığına karşı hazırlıklarımızı yapıyoruz’’ dedi.

ABD ve NATO, Rusya’nın güvenlik taleplerine yazılı yanıtını dün iletmişti. Nuland, önerilerinin bugün Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin tarafından incelenmekte olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığı’nın günlük basın toplantısına katılan Nuland, ‘‘Bakan’dan (Antony Blinken) dün duyduğunuz gibi ABD ve NATO olarak Rusya’ya yanıtımızı gönderdik. Bu yanıtın Moskova’nın çatışma ve sabotajdansa diplomasi yolunu seçmesi durumunda EuroAtlantik bölgesinde önemli bir fırsat olacağını düşünüyoruz’’ dedi.

Nuland, ABD ve NATO müttefiklerinin uzun zamandır Rusya’nın gündeme getirdiği güvenlik konularından endişe duyduklarını ve bunları ciddi şekilde görüşmeyi istediklerini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, kaygı yaratan konuları, orta ve kısa menzilli nükleer silahların ABD’nin müttefiklerinin topraklarına ulaşabilecek olması, askeri tatbikatlarda şeffaflık ve risk azaltma yöntemleriyle yenilenmiş karşılıklı bir yol belirlenmesi, Ukrayna etrafındaki silahlar ve askeri aktiviteler, özellikle Donbas ve işgal altındaki Kırım olarak sıraladı.

ABD-Rusya, NATO-Rusya ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ülkelerinin, çgüvenlik ve silah kontrolu ile ilgili zor sorunlarını daha önce en çetin zamanlarda bile müzakereyle çözdüklerini söyleyen Nuland ‘‘Yine böyle yapmak istiyoruz. Bu bağlamda umarız Rusya önerilerimizi inceler ve masaya geri döner’’ dedi.

‘‘Diplomasi çabasında da yaptırım konusunda da hemfikiriz’’

Nuland Rusya’ya verilen yanıtın ABD’nin Ukrayna dahil ortakları ve müttefikleriyle saatlerce süren görüşmeler sonucunda ortak kararlaştırıldığını belirtti ve ‘‘Başkan Biden’ın bu hafta söylediği gibi bu konuda ‘birlik’ içindeyiz’’ diye konuştu.

Nuland bu birlik durumunun diplomasi çabasında olduğu gibi Rusya’ya gerekirse verilecek karşılıklar konusunda da geçerli olduğunu kaydetti. Nuland, ‘‘Moskova diyalog teklifimizi reddederse bunun ciddi sonuçları olmalı’’ diye konuştu.

Müsteşar, ABD’nin müttefikleriyle yürüttüğü saatler süren görüşmelerle ihtiyaç duyulması halinde uygulanacak sert ekonomik ve mali yaptırımları ele aldığını kaydetti. Nuland ayrıca Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın, ABD güçlerinin ihtiyaç halinde NATO yükümlülüklerini yerine getirmesi, Ukrayna’nın savunma ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılaması, Avrupa ile enerji çözümleri üzerinde çalışması gibi konularda da görüşmeleri sürdürdüğünü kaydetti.

Normandiya formatının Minsk anlaşmalarının uygulanması ve Donbas sorununun çözülmesi için en iyi format olduğuna inandıklarını söyleyen Nuland, ‘‘Rusya’nın bu konuda masaya oturduğunu görmek güzel’’ dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price’ın Kuzey Akım 2 projesiyle ilgili sözlerini yineleyen Nuland, ‘‘Bu konuda Alman ortaklarımızla çok güçlü ve açık görülmelere devam ediyoruz. Eğer Rusya öyle ya da böyle Ukrayna’yı işgal ederse Kuzey Akım 2 gerçekleşmeyecek’’ dedi.

