"ABD Rusya'nın Ukrayna'yı İşgal Etmesinden Endişeli”

Beyaz Saray, ABD'nin diplomatik girişimlerin amacına ulaşmayı başaramaması durumunda Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye hazırlanmasından kaygılandığını bildirdi

ABD, ABD'nin Avrupalı müttefikleri ve Rusya arasında bu hafta başlayan görüşmeler çıkmazla sonuçlandı. Rusya'nın Ukrayna sınırına on binlerce asker yığmasıyla ilgili görüşmelerin yeniden başlamasına ilişkin herhangi bir plan bulunmuyor. Ukrayna'ya karşı siber saldırıysa gerginliği daha da tırmandırdı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nden bir sözcü, Başkan Joe Biden'ın siber saldırı hakkında bilgilendirildiğini, saldırıdan kimin sorumlu olduğunun henüz netleşmediğini söyledi.

Sözcü, "Ukraynalılar’la temas halindeyiz, Ukrayna saldırıyı ve etkisini soruştururken ve toparlanmaya çalışırken desteğimizi sunduk. Şu anda saldırının sorumlusunu bilmiyoruz" dedi.

Başkan Biden, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal etme girişiminde bulunması durumunda bunun Rusya için ciddi ekonomik sonuçları olacağını söyledi. Rusya ise Ukrayna'ya saldırı planı yaptığını reddediyor ve NATO'dan doğuya yönelik yayılma girişimini durdurmasını talep ediyor. Rusya'nın hukuki açıdan bağlayıcı nitelikli güvenlik garantileri, ABD ve NATO tarafından reddedildi.

"Rusya işgale bahane uydurma hazırlığı içinde"

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin "diplomasinin hedefe ulaşmada başarısız olması durumunda Rus hükümetinin yaygın insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarıyla sonuçlanacak bir işgale hazırlanmasından" kaygılandığını dile getirdi.

Psaki, "Rusya, planının bir parçası olarak, işgale bahane uydurma seçeneğini devreye sokmanın temel taşlarını döşüyor. Buna Ukrayna'yı, ülkenin doğusundaki Rus güçlere karşı bir saldırıya hazırlanmakla suçlayarak sabotaj faaliyetleri ve enformasyon operasyonlarına girişmek dahil" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü, Rus ordusunun "bu faaliyetlere, Ocak ayı ortasıyla Şubat ayı ortası arasında başlayabilecek bir askeri işgalden birkaç hafta önce başlamayı planladığını" söyledi.

Geleceğe yönelik rotayı Putin'in belirleyeceğini ifade eden Psaki, herhangi bir işgal durumunda ABD'nin sert yanıt vereceği uyarısı yaptı.

Psaki, "Eğer diplomatik görüşmelere katılmaya karar verirlerse biz buna açığız, umarız bu yolu izlerler. Ama sonunda bu, onların yapması gereken bir tercih" dedi.

'Sahte bayrak operasyonu'

ABD'li bir yetkili, Rusya'nın şimdiden bir grup casusu Ukrayna'nın doğusunda bir "sahte bayrak operasyonu" için konuşlandırdığını gösteren verilerin ABD'nin elinde olduğunu söyledi.

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, "Casusların kent içi savaş eğitimi aldığını ve Rusya'nın kendi vekil güçlerine karşı sabotaj eylemi yapmak için patlayıcı kullanma konusunda eğitimli olduğunu" kaydetti.

Yetkili, "Rusya'nın şimdiden askeri müdahaleye bahane olması ve Ukrayna içinde bölünme yaratılması için devlet medyası ve sosyal medya üzerinden Ukrayna'nın kışkırtma eylemlerinde bulunduğu izlenimi vermeye başladığını" söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, bu gibi faaliyetlerin üst düzey Rus liderlerin bilgisi haricinde gerçekleştirildiğini görmenin zor olacağını ifade etti.

Kirby, Rus işgali durumunda ABD ordusunun Ukrayna güçlerine güvenlik desteği sağlamaya devam edip etmeyeceğine ilişkin bir soruya, "Ukraynalılar'ın kendilerini daha iyi savunmaları için güvenlik desteği sağladık, sağlamaya da devam edeceğiz" dedi.

