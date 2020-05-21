ABD Rusya’ya 50 Solunum Cihazı Gönderdi

Doğrulanmış vaka sayısı Rusya’dan daha yüksek olan tek ülkeyse ABD. Rusya’da 3.099 olan ölü sayısı diğer Avrupa ülkelerinin epey altında. Bu durum Rusya’nın Corona kaynaklı ölümleri kayda geçirme yönteminin sorgulanmasına neden oluyor.

Rusya dünyada Corona virüsü vakası sayısı en yüksek ikinci ülke konumunda. Perşembe günü son 24 saatte 8.849 vaka eklenmesiyle ülkede toplam vaka sayısı 317 bin 554 olarak açıklandı. 127 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı da 3.000’i geçti,

ABD’nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan, 50 adet solunum cihazının Rusya’ya yapılması planlanan 5,6 milyar dolarlık insani yardımın ilk kısmını oluşturduğunu söyledi. Büyükelçi, yardım kapsamında 150 solunum cihazının daha gelecek hafta Rusya’ya teslim edileceğini söyledi.

ABD Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçak aralarında 50 kadar solunum cihazının da bulunduğu, Corona virüsüyle mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerinin ilk kısmını Rusya’ya taşıdı.

Rusya, vaka sayısının yüksek olmasının nedeninin uyguladığı geniş çaplı test programı olduğunu söylüyor ve bugüne kadar 7 milyon 800 bin kişiyi test ettiğini belirtiyor. Rusya’ya göre vakaların birçoğunu semptom göstermeyen kişiler oluşturuyor.

Rus hükümet yetkilileri, rakamların durağan bir çizgiye gelmeye başladığını ve son günlerde vaka artışında azalma tespit edildiğini bildirdi.

Washington ve Moskova arasındaki ilişkiler Soğuk Savaş dönemi seviyesine gerilemiş görünse de son aylarda iki ülke liderleri birçok kez telefonda konuşarak, Corona virüsü salgını, petrol ve silah kontrol anlaşmaları konularını ele aldı.

Rusya hükümeti binlerce Rus yapımı solunum cihazı için sipariş verdi, ancak hükümetin talep ettiği tipte solunum cihazlarının bu ay Rusya’daki iki hastanede büyük yangınlara neden olması bu siparişlerde geri adım atılmasına yol açtı.

Rus yapımı bu solunum cihazları Rusya’nın ABD’ye gönderdiği tıbbi yardım malzemelerinin içinde de yer alıyordu.

