ABD, S-400 alacak ülkeleri yaptırımla tehdit etti

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert,basın toplantısında bir gazetecinin Rusya'nın 2019'da Türkiye'ye S-400 teslimatına başlayacağı yönündeki soruya yanıt olarak, "Ben şahsen böyle bir haber görmedim ama eğer doğruysa bu bizim için endişe verici. Biliyorsunuz, Türkiye gibi bir NATO müttefikinin S-400 sistemini kullanması bizim politikamıza ters" dedi.
Nauert, S-400'ün NATO'nun diğer sistemlerine uymadığını hatırlatarak, "Dünyadaki partnerlerimiz veya müttefiklerimizden birinin S-400 almasına karşıyız" diye ekledi.
"S-400 alımının diğer ülkelere yönelik yaptırımları kışkırtır mı?" sorusuna da yanıt veren Nauert, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın "diğer ülke ve şirketlere yönelik yaptırımları nelerin kışkırtabileceğini net bir şekilde anlattığını" söyledi.
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