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ABD, S-400 alacak ülkeleri yaptırımla tehdit etti

DÜNYA HABERLERİ  | 24.08.2018 17:23 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Rus S-400 füze sistemi alımının diğer ülkelere ve şirketlere yönelik yaptırımları kışkırtabileceğini ifade etti.

ABD, S-400 alacak ülkeleri yaptırımla tehdit etti

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert,basın toplantısında bir gazetecinin Rusya'nın 2019'da Türkiye'ye S-400 teslimatına başlayacağı yönündeki soruya yanıt olarak, "Ben şahsen böyle bir haber görmedim ama eğer doğruysa bu bizim için endişe verici. Biliyorsunuz, Türkiye gibi bir NATO müttefikinin S-400 sistemini kullanması bizim politikamıza ters" dedi.

'MÜTTEFİKLERİMİZDEN BİRİNİN S-400 ALMASINA KARŞIYIZ'

Nauert, S-400'ün NATO'nun diğer sistemlerine uymadığını hatırlatarak, "Dünyadaki partnerlerimiz veya müttefiklerimizden birinin S-400 almasına karşıyız" diye ekledi.

"S-400 alımının diğer ülkelere yönelik yaptırımları kışkırtır mı?" sorusuna da yanıt veren Nauert, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın "diğer ülke ve şirketlere yönelik yaptırımları nelerin kışkırtabileceğini net bir şekilde anlattığını" söyledi.

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ABD Heather Nauert S-400 NATO tehdit ABD'den yeni yaptırım tehdidi

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
sabahta aynı haberi son dakika diye vermiştiniz dolar azıcık düşer gibi oldu yine sondakika diye veriyorsunuz ne ayaksın mynet!
ülkenin güvenliği ve geleceğimiz için kesinlikle bu füzeler alınmalıdır...!
Ulan sizi kim takar be. Yapmadığı kalmadı müttefik diyor hala.
anlamadığım konu şu,yunanistan yllardır s-300 kullanıyor.
yapmazsanız taaaa.......................
Aldık lenn aldık,,,!! hala alırsa falan diyorlar
pis coniler
diğer NATO ülkelerinde hava savunma sistemleri varken Türkiye de neden olmasın. NATO ülkeleri 4 tane patriotu bize çok gördü 1 ay kaldıktan sonra apar topar füzeleri kaçırdılar. şimdi biz s400 alıyoruz diye Amerika ya giren çıkan ne onu anlamaya çalışıyoruz.
biz de amerikayı kızdırmamak için bu alımdan vazgeçmeli.sözümüzden dönmeliyiz.ne kadar kaypaklık yaparsak o kadar iyidir.hem amerika bizim dostumuz ,ruslar ise düşmanımızdır.amerikanın emirlerine her zaman uymalı ve onlara itaat etmeliyiz.çözüm ise amerikan mandasıdır.
yaptırım diyorlar boyuna hiç bu yaptırımları yapınca karşı taraf nasıl bir yaptırım uygulayacak ülkemize demiyorlar petrol artık dolar yerine EURO para biriminden satılmaya başlanmalı en azından EURO kocaman bir kıtanın oluşturduğu onlarca devletin para birimi ve hemen petrolün yanı başında değeride düşük değil AB nin de ABD den kalır yeri yok teknoloji ve diğer bakımlardan ama ABD görülüyor ki silah ta dahil ekonomiyi dahi kendi çıkarına kullanıyor AB Türkiye ye yargı bağımsızlığı derken ABD ise yargıda olan bir davaya siyasilerin müdahale etmesini bekliyor kendi ülkelerine dikkat etsinler
Rus S-400 hava savunma füze sistemlerini kendi F-35'leri için tehlikeli gören ABD. müttefik ülkelerin bunları almasını istemiyor, engellemeye çalışıyor. Daha bir tanesi bile TC.ye verilmemiş olan F-35 hayalet uçaklarından 9 tanesini çoktan teslim almış olan İsrail bunları Suriye'de kullanıyor, İran hedeflerini vuruyor. Trump, F-35'lerin verilmesini askıya alınırken, Rus S_400'lerin TC.ye teslim tarihleri belli oldu. Tehdit ve yaptırımdan söz edildiğine göre Trump'un yeni yaptırım bahanesi hazır ve yolda demektir.
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