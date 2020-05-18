ABD Sağlık Bakanı: Amerikalılar sağlıksız olduğu için rekor kırdık

ABD, Başkan Donald Trump'ın selefinin getirdiği genel sağlık sigortasını kaldırması ve baştan beri koronavirüsü ciddiye almaması sonrası pandemide açık ara en çok vaka ve ölüm görülen ülke konumunda. ABD'deki kurbanların büyük çoğunluğunun siyahlarla diğer azınlıklardan oluşması da sistemin ırkçılığını yeniden tartışmaya açtı. Ancak Trump'ın Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Alex Azar'ın bu manzarayı başka şekilde yorumlamaya çalışması, tepki çekti. Azar, 'Trump yönetiminin pandemiyle çok iyi baş ettiğini, buna rağmen en çok kurban veren ülke olunmasının Amerikalı azınlıkların dünyanın geri kalanından daha sağlıksız olmalarından kaynaklandığını' savundu. CNN'in Washington Başmuhabiri Jake Tapper'ın programına katılan ABD Sağlık Bakanı, "Maalesef Amerika nüfusu büyük çeşitlilik arz ediyor. Önemli sağlıksız eşlikçi rahatsızlıkları olan bir toplum ki, altta yatan önemli hastalık sağlık dengesizlikleri ve temel hastalığa eşlik eden bir ya da daha çok bozukluk nedeniyle Afrikalı Amerikalılar başta olmak üzere azınlık toplumlarımızdaki, toplumlarımızdaki pek çok bireyi risk altına sokuyor" diyerek ekledi:

"Bu sağlık sistemimizin talihsiz bir mirası ki kesinlikle ilgilenmemiz gerekiyor." İlaç devlerinde yöneticilik ve lobicilik yapmasıyla tanınan milyonlarca dolarlık servetin sahibi Azar, Trump'ın, selefi Barack Obama'nın ABD'deki herkese sağlık hizmeti sağlayan sistemini kaldırdığından hiç söz etmedi. Tapper'ın 'bu kadar çok Amerikalının Kovid-19 yüzünden ölmesinin nedeninin, dünyanın geri kalanından daha sağlıksız olmaları demeye getirdiğiyle' ilgili sorgulaması üzerine 'kast ettiğinin bu olmadığını' savunan Azar, bir kez daha 'ABD'nin diyabet, yüksek tansiyon, obezite gibi temel hastalığa eşlik eden bir ya da daha çok bozukluğun önemli ölçüde orantısız yükünü taşıdığından' söz etti. Üstüne üstlük Sağlık Bakanı, ABD'de koronadan ölüm sayısının 90 bini bulmasına 'Amerikalıların sağlığının katkı yapan bir etken olduğunu' dile getirdi. Tapper'ın 'ölüm sayısının bu kadar büyük olmasının Amerika halkının hatası mı olduğunu kast ettiğini' sorması üzerine Azar "Bu hata meselesi değil" diyerek şöyle devam etti: