ABD Sağlık Sistemi Corona Baskısı Altında

Rekor vaka sayıları nedeniyle Florida’daki 45 hastanenin yoğun bakım ünitelerinde boş yatak kalmazken, California’da “evde kal” uygulaması yeniden uygulanabilir
Amerika’da Corona vakalarındaki rekor artışın önüne geçilemiyor. Florida’daki 45 hastanenin yoğun bakım ünitelerinde boş yatak kalmadığı bildirilirken, California eyaletinde “evde kal” uygulamasının yeniden yürürlüğe konulması tartışılıyor.
Salgının son haftalarda tehlikeli bir tırmanışa geçtiği ABD’nin güney eyaleti Florida’da Pazar günü 12 bin yeni Corona virüsü vakası tespit edildi. Eyaletteki günlük yeni vaka artışı beş gündür 10 binin altına düşmüyor.
Eyalette salgından en kötü etkilenen bölgelerin başında gelen Miami’deki dokuz hastanede yoğun bakım kapasitesi aşılmış durumda.
Miami Belediye Başkanı Franciz Suarez, kamu alanlarında maske takmayanlara uygulanan para cezalarını arttırdı. Buna göre, Miami’de maske takma zorunluluğunu yerine getirmeyenler 50 ila 500 dolar arasında para cezasıyla karşı karşıya kalacak.
California’da “evde kal” uygulaması yine gündemde
Corona vakalarındaki kaygı verici artış ABD’nin batı eyaleti California’da da devam ediyor. Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti, ülkenin en büyük ikinci kentinde “evde kal” uygulamasının yeniden gündemde olduğunu söyledi.
Trump yönetimini salgınla mücadeleye liderlik edememekle suçlayan Garcetti, CNN’e yaptığı açıklamalarda “Birlik olmamız gerekirken durum siyasileştirildi. Yardıma ihtiyaç duyduğumuz bir zamanda yalnız bırakıldık. Bunun bir maraton olduğunu biliyoruz. Halka bunun yakında biteceğini söylemekten vazgeçin. Eğer ulusal bir liderlik altında birleşmezsek daha fazla insan ölecek” ifadelerine yer verdi.
Son 24 saatte 500’den fazla salgın kaynaklı ölüm ve 63 binden fazla yeni vaka açıklanan ABD, her iki kategoride de dünyada açık ara birinci sırada yer alıyor.
Avrupa ekonomik iyileşmeye odaklanıyor
Corona salgınında vaka sayısının 3 milyonu, ölüm sayısınınsa 200 bini aştığı Avrupa’da liderler salgının açtığı ekonomik yaraları sarmak için yüz milyarca dolarlık bir yardım paketi üzerinde anlaşmaya çalışıyor.
Haftasonu tamamlanması gereken görüşmeler, bazı ülkelerin önlemlerin kapsamına itirazları yüzünden bu haftaya sarktı. Ekonomik pakete, harcamalarla ilgili kısıtlamaların eklenip eklenmemesi tartışılıyor.
Corona virüsü salgını Avrupa Birliği’ni derin bir ekonomik krize sürükledi. Ekonomi uzmanları, birliğin bu yıl yüzde 8,3 oranında küçüleceğini tahmin ediyor.
Asya ve Latin Amerika’dan toparlanma sinyalleri
Güney Koreli sağlık yetkilileri son 24 saatte ülkede sadece 26 yeni vaka tespit edildiğini ve bunun son iki ay içinde kaydedilen en düşük sayısı olduğunu bildirdi.
Güney Kore Sağlık Bakan Yardımcısı Kim Gang-lip, halka virüsün yayılmasını önlemek için çaba gösterme ve kalabalık ortamlardan uzak durmak çağrısı yaptı.
Dünyanın en büyük bakır üreticisi olan Şili’de ise Cumhurbaşkanı Sebastian Pinera, bazı bölgelerdeki vaka sayılarının azalması üzerine, ülkede ekonomik yeniden canlandırmak üzere beş aşamalı bir plan açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü, son 24 saatte 2300 yeni vaka tespit edilen Şili’de toplam vaka sayısının 328 bini aştığını, ölüm sayısının ise 8500’e yaklaştığını bildiriyor.