ABD Sağlık Sistemi Corona Baskısı Altında

Miami Belediye Başkanı Franciz Suarez, kamu alanlarında maske takmayanlara uygulanan para cezalarını arttırdı. Buna göre, Miami’de maske takma zorunluluğunu yerine getirmeyenler 50 ila 500 dolar arasında para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Eyalette salgından en kötü etkilenen bölgelerin başında gelen Miami’deki dokuz hastanede yoğun bakım kapasitesi aşılmış durumda.

Salgının son haftalarda tehlikeli bir tırmanışa geçtiği ABD’nin güney eyaleti Florida’da Pazar günü 12 bin yeni Corona virüsü vakası tespit edildi. Eyaletteki günlük yeni vaka artışı beş gündür 10 binin altına düşmüyor.

California’da “evde kal” uygulaması yine gündemde

Corona vakalarındaki kaygı verici artış ABD’nin batı eyaleti California’da da devam ediyor. Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti, ülkenin en büyük ikinci kentinde “evde kal” uygulamasının yeniden gündemde olduğunu söyledi.

Trump yönetimini salgınla mücadeleye liderlik edememekle suçlayan Garcetti, CNN’e yaptığı açıklamalarda “Birlik olmamız gerekirken durum siyasileştirildi. Yardıma ihtiyaç duyduğumuz bir zamanda yalnız bırakıldık. Bunun bir maraton olduğunu biliyoruz. Halka bunun yakında biteceğini söylemekten vazgeçin. Eğer ulusal bir liderlik altında birleşmezsek daha fazla insan ölecek” ifadelerine yer verdi.

Son 24 saatte 500’den fazla salgın kaynaklı ölüm ve 63 binden fazla yeni vaka açıklanan ABD, her iki kategoride de dünyada açık ara birinci sırada yer alıyor.

Avrupa ekonomik iyileşmeye odaklanıyor

Corona salgınında vaka sayısının 3 milyonu, ölüm sayısınınsa 200 bini aştığı Avrupa’da liderler salgının açtığı ekonomik yaraları sarmak için yüz milyarca dolarlık bir yardım paketi üzerinde anlaşmaya çalışıyor.