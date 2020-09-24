ABD Salgın Gölgesinde Oy Kullanmaya Başladı

Halk oylamasında en fazla oyu alanın başkan seçilmek için yeterli olmadığı Amerika’da oy verme işlemleri de her eyaletin kurallarını kendi koyduğu yöntemlerle başladı. Şu anda ülkedeki 10 eyalette isteyenler şahsen erken oy kullanabiliyor. Virginia, Pennsylvania, Minnesota, Güney Dakota, Wyoming, New Jersey, Vermont, Illinois ve Michigan bu eyaletler arasında yer alıyor.

Başkent Washington’a komşu Virginia eyaletinde erken oy verme işlemi 45 günlük geniş bir süreyi kapsıyor. Bir zamanlar çekişmeli eyalet olan, yani iki partinin de zaferiyle sonuçlanma ihtimali bulunan Virginia, son yıllardaysa Demokratlar’ın genelde seçimlerden galip geldiği bir eyalete dönüştü. Demokratlar geçen yılki eyalet seçimlerinde Virginia eyalet kongresininin iki kanadında da 20 yılı aşkın bir süreden sonra ilk kez Cumhuriyetçiler’e karşı üstünlük sağlamıştı.

Fairfax ilçesi’nde bulunan yerel hükümet binasının önündeki uzun kuyruğu öğle saatlerinde ziyaret ediyoruz. Görevliler, sabah 8’de başlayan kuyruğun, akşam 4:30’a kadar hiç azalmadığını söylüyor. Kalabalığı görüp başka gün gelmeye karar verenler, yine aynı manzarayla karşılaşınca bu kez kalmaya karar verdiklerini anlatıyor.