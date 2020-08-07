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ABD Salgınla Başlattığı Seyahat Uyarısını Kaldırdı

07.08.2020 18:21 | Son Güncelleme

Amerika Dışişleri Bakanlığı ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Corona salgını nedeniyle yapılan ABD vatandaşlarına uluslararası seyahat etmemeleri uyarısını kaldırdı

ABD Salgınla Başlattığı Seyahat Uyarısını Kaldırdı

Amerika Dışişleri Bakanlığı ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Corona salgını nedeniyle yapılan ABD vatandaşlarına uluslararası seyahat etmemeleri uyarısını kaldırdı.

Yapılan açıklamada “Bazı ülkelerde sağlık ve güvenlik şartları iyileşirken bazılarında da kötüleşmesi nedeniyle bakanlığın sadece belirli ülkelere seyahat uyarısı yapılan eski sisteme geri döndüğü” belirtildi.

CDC’den yapılan açıklamada salgın nedeniyle yürürlüğe konulan, acil olmayan tüm uluslararası seyahatlerden kaçınılmasını öngören üçüncü seviye seyahat uyarısının ise sürdüğü kaydedildi.

Tayland, Yeni Zelanda ve Fiji gibi birkaç düşük riskli ülke dışında neredeyse tüm ülkeler üçüncü seviyede yer alıyor.

Seyahat uyarısının kaldırılması kararı ile Amerikan havayolları şirketlerinin borsadaki hisseleri de yükseldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ‘’4. Seviye: Seyahat etmeyin’’ uyarısı yaptığı galen 30 ülke mevcut. Bu ülkeler arasında Hindistan, Rusya, İran, Mısır, Libya, Kosova, Kazakistan, Moğolistan, Honduras, Bolivya, Dominik Cumhuriyeti, Haiti gibi ülkeler var.

Zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi tavsiye edilen, üçüncü seviyedeki ülkeler ise Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere, Vietnam, Sri Lanka, Liberya, Ermenistan, Filipinler, Laos ve Avustralya’yı kapsıyor.

Amerika, vatandaşları dışında aralarında Çin ve AB vatandaşlarının da bulunduğu birçok ülkeden yolcunun ABD’ye girişini yasaklamış durumda.

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