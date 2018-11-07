ABD sandık başına gitti! Sonuçlar Trump'ı nasıl etkileyecek?

YASAMADA DEMOKRATLAR DAHA ÇOK SÖZ SAHİBİ

Temsilciler Meclisi azınlık lideri Nancy Pelosi, Demokratların çoğunluğu ele geçirmesinin ardından yaptığı açıklamada, bu sonuçların "kuvvetler ayrılığını" güçlendireceğini belirterek, artık halkın çıkarlarının yasama süreçlerinde hakim olacağını söyledi.

Temsilciler Meclisi'nin Demokratların eline geçmesinin ABD Başkanı Donald Trump için de önemli sonuçlar doğurması bekleniyor.

Böylece son iki yıldır, yürütme ve yasamanın tamamının tek bir partiye ait olduğu dönem de sona ermiş oldu.

Demokratlar, kilit bölgelerin önemli bir kısmını kazanarak, çoğunluğu ele geçirmeyi başarırken, Senato da ise sandalye kaybetti ve çoğunluk Cumhuriyetçilerin elinde kaldı.

Demokratların çoğunluğu kazanabilmek için en az 23 seçim bölgesini Cumhuriyetçilerin elinden alması gerekiyordu.

ABD'de dün yapılan ara seçimlerde 435 üyeli Temsilciler Meclisi de yenilendi.

Cumhuriyetçilerin yasa çıkarma konusunda son iki yıldaki kadar rahat davranamayacağı ifade ediliyor.

Bu da bazı önemli konularda Demokrat Kongre üyeleri ile Beyaz Saray arasında daha sıkı pazarlıkların yaşanacağı anlamına geliyor.

Trump'ın Kongre'nin desteğine ihtiyacı duyduğu konular arasında ekonomik reformlar, göçle ilgili yeni kurallar ve sağlık sistemiyle ilgili yasal düzenlemeler yer alıyor.

Trump, geçen hafta Florida'da yaptığı açıklamada, "Seçim günü Demokratların zafer kazanması, tüm dünyadaki insan kaçakçılarına, uyuşturucu kaçakçılarına, uyuşturucu satıcılarına ve çete üyelerine yaldızlı bir davetiye göndermek olacak. Cumhuriyetçiler, bu ülkenin suçlu yabancılar değil, yasalara uyan Amerikalılar için bir sığınak olması gerektiğine inanıyor" dedi.

TEMSİLCİLER MECLİSİ'NİN SORUŞTURMA BAŞLATMA SÜRECİ

Trump açısından bu durumun bir diğer önemli sonucu da Cumhuriyetçilerin şu ana kadar sıcak bakmadığı bir dizi konuyla ilgili Temsilciler Meclisi komitelerinin soruşturma başlatma ihtimali.