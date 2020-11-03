ABD Sandık Başında

Oylarını henüz kullanmamış olan milyonlarca Amerikalı bugün sandık başına gidiyor. Seçmenlerin tercihleri 2024 yılına kadar ülkeyi yönetecek liderin yanı sıra Kongre üyelerini de belirleyecek.
3 Kasım seçimlerinde 435 üyeli Temsilciler Meclisi’nin tamamı, 100 üyeli Senato’nun da üçte biri yeniden belirleniyor.
Başkan Donald Trump son kampanya mitinglerinin ardından bugün Washington’a dönüyor. Demokrat rakibi Joe Biden ise doğup büyüdüğü eyalet Delaware’de bir konuşma yapmadan önce Pennsylvania’da seçmenlerle buluşuyor.
Başkan Trump’ın ayrıca bu akşam Fox and Friends adlı televizyon programında röportajı yayınlanacak.
Anket sonuçları ülke çapında Biden’ın önde gittiğini gösterse de, kilit eyaletlerdeki sonuçlar Seçiciler Kurulu oylarını belirleyeceğinden hangi adayın kazanacağı 270 delegenin oyuna bağlı.
Erken oylarda rekor
Corona virüsü pandemisi nedeniyle posta yoluyla oy kullanma ya da sandık başına erken gitme yöntemiyle 99 milyondan fazla Amerikalı oylarını seçim gününden önce kullandı. Rekor düzeydeki bu erken oylar, 2016 yılında Trump ile Hillary Clinton’ın yarıştığı başkanlık seçimlerinde kullanılan toplam 139 milyon oyun üçte ikisinden fazla.
Anket sonuçlarına göre, erken oy kullananların çoğunluğu seçim günü olan 3 Kasım, Salı günü uzun kuyruklarda beklememek ve salgın riskine maruz kalmamak için bu yöntemi tercih etti.
Cumhuriyetçiler’in çoğu posta yoluyla oy kullanma yerine seçim günü öncesinde kurulan sandıklara giderek oy kullanırken, bazı Demokratlar Trump’a karşı oylarını mümkün olduğunca erken kullanmak istediklerini söylüyor.
İkinci dönem başkanlık için yarışan Trump bu seçimlerde galip gelememesi halinde son kırk yıldır ilk kez başkanlık görevini tek dönemde tamamlayan başkan olacak.
Seçim sonuçlarının ardından kazanan isim 20 Ocak 2021 tarihinde resmi olarak görev başına geçecek. Trump bu tarihte 74, Biden ise 78 yaşında olacak. Her iki adayın ülkenin 328 milyonluk nüfusunun büyük bir çoğunluğundan daha yaşlı olması dikkat çekerken, hangi aday kazanırsa kazansın ülkeyi bugüne kadar yöneten en yaşlı başkan konumunda olacak.
2020 seçimlerinde Amerikalı seçmenler ülkeyi önümüzdeki dört yıl boyunca yönetecek başkanın yanı sıra, 435 üyeli Temsilciler Meclisi’nin tamamı ve 100 üyeli Senato’nun 35 üyesi için de oylarını kullanmış olacak.
Seçim gerginliği seçmenlere de yansıyor
Trump ile Biden seçim kampanyalarında sıklıkla birbirlerine sert eleştirilerde bulunurken, seçmenlere de yansıyan gerginliğin bir örneği de haftasonu yaşandı. Teksas’ta Biden’ın seçim kampanyası otobüsünün, konvoy halindeki Trump destekçileri tarafından otoyolda taciz edildiği kameralara yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Başkent Washington ve New York kenti başta olmak üzere çeşitli bölgelerde yetkililer ve işletme sahipleri olası ayaklanma ya da çatışmalara karşı cadde üzerindeki dükkanların hasar görmemesi için vitrinleri tahta plakalarla kapladı.
Diğer taraftan, Trump ile Biden’ın karşılıklı sert eleştiri ve söylemleriyse seçim kampanyasının son günlerinde de devam etti.
Pennsylvania’da seçmenlere konuşan Trump, Biden'a atfen “O büyük bir adam değil. Yumruk sıkmanıza bile gerek yok, ufak bir tokatla gider” dedi.
Trump ayrıca kendisinden 4 yaş büyük olan Biden’ın “bunadığını ve durumunun daha da kötüye gittiğini” iddia etmeyi sürdürdü.
New Yorklu eski bir emlak yatırımcısı ve televizyon yıldızı olan Trump ile eski Başkan Yardımcısı ve Senatör Biden birçok konuda çok farklı politikaları savunuyor.
Demokrat Parti içindeki ilerici grupları eleştiren Trump, 2020 başkanlık seçimlerinin “Amerikan rüyası ile sosyalist bir kabus” arasında yapılacak bir seçim olduğunu iddia etti. Diğer taraftan Biden, Trump’ın iddialarının aksine kendi partisi içindeki ilericilerin sağlık sigortası ve iklim değişikliği gibi kilit konulara yaklaşımlarını desteklemek yerine daha orta çizgide ilerliyor.
Adayların Corona virüsü pandemisine yaklaşımlarındaki farklılık
Amerika’da Corona virüsü pandemisi nedeniyle 231 binden fazla kişi yaşamını yitirirken toplam vaka sayısı 9 milyon 200 bini aştı.
Ülkesinin pandeminin üstesinden gelmeye “çok yakın olduğunu” ve virüse karşı aşının birkaç hafta içinde hazır olacağını söyleyen Trump Cumartesi günü yaptığı bir konuşmada rakibinin pandemiye yaklaşımını şu sözlerle eleştirdi: “Dün Joe Biden’ın konuşmasını izledim. Tek bahsettiği COVID, COVID. Başka söyleyecek birşeyi yok. COVID, COVID.”
Trump’ın birkaç ay önce bir yorumunda virüse karşı çamaşır suyu içilmesinin yararlı olabileceğini söylediğini sık sık hatırlatan Biden ise pandemi nedeniyle milyonlarca Amerikalı’nın işinden olduğuna ve zorlu bir dönemden geçtiklerine vurgu yapıyor.
Biden’a göre Trump pandemiyle mücadele konusunda “yenilgiye uğradı, aileleri yüz üstü bıraktı ve virüse teslim oldu.”
Seçime haftalar kala anket sonuçları Biden’ı ulusal çapta yüzde 7 ila 8 oranla Trump’ın önünde gösterme başladı. Ancak kilit eyaletlerdeki durum sonuçları büyük oranda etkileyecek.
Amerika’da başkanlar doğrudan halk oyuyla seçilmiyor. Adaylardan birinin seçimi kazanabilmesi için 538 üyeli Seçiciler Kurulu’nun 270’inin oyunu alması gerekiyor.
FiveThirtyEight adlı seçim araştırma kurumuna göre, Biden’ın mevcut veriler ışığında kazanması olasılığı yüzde 89. Ancak uzmanlar buna rağmen, 2016 yılında olduğu gibi Trump’ın Michigan, Wisconsin ve Pennsylvania da dahil çekişmeli eyaletlerde öne geçerek Seçiciler Kurulu’nun galibi olabileceğini hatırlatıyor.