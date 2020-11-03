ABD Sandık Başında

Corona virüsü pandemisi nedeniyle posta yoluyla oy kullanma ya da sandık başına erken gitme yöntemiyle 99 milyondan fazla Amerikalı oylarını seçim gününden önce kullandı. Rekor düzeydeki bu erken oylar, 2016 yılında Trump ile Hillary Clinton’ın yarıştığı başkanlık seçimlerinde kullanılan toplam 139 milyon oyun üçte ikisinden fazla.

Anket sonuçları ülke çapında Biden’ın önde gittiğini gösterse de, kilit eyaletlerdeki sonuçlar Seçiciler Kurulu oylarını belirleyeceğinden hangi adayın kazanacağı 270 delegenin oyuna bağlı.

Başkan Trump’ın ayrıca bu akşam Fox and Friends adlı televizyon programında röportajı yayınlanacak.

Başkan Donald Trump son kampanya mitinglerinin ardından bugün Washington’a dönüyor. Demokrat rakibi Joe Biden ise doğup büyüdüğü eyalet Delaware’de bir konuşma yapmadan önce Pennsylvania’da seçmenlerle buluşuyor.

3 Kasım seçimlerinde 435 üyeli Temsilciler Meclisi’nin tamamı, 100 üyeli Senato’nun da üçte biri yeniden belirleniyor.

Oylarını henüz kullanmamış olan milyonlarca Amerikalı bugün sandık başına gidiyor. Seçmenlerin tercihleri 2024 yılına kadar ülkeyi yönetecek liderin yanı sıra Kongre üyelerini de belirleyecek.

Anket sonuçlarına göre, erken oy kullananların çoğunluğu seçim günü olan 3 Kasım, Salı günü uzun kuyruklarda beklememek ve salgın riskine maruz kalmamak için bu yöntemi tercih etti.

Cumhuriyetçiler’in çoğu posta yoluyla oy kullanma yerine seçim günü öncesinde kurulan sandıklara giderek oy kullanırken, bazı Demokratlar Trump’a karşı oylarını mümkün olduğunca erken kullanmak istediklerini söylüyor.

İkinci dönem başkanlık için yarışan Trump bu seçimlerde galip gelememesi halinde son kırk yıldır ilk kez başkanlık görevini tek dönemde tamamlayan başkan olacak.

Seçim sonuçlarının ardından kazanan isim 20 Ocak 2021 tarihinde resmi olarak görev başına geçecek. Trump bu tarihte 74, Biden ise 78 yaşında olacak. Her iki adayın ülkenin 328 milyonluk nüfusunun büyük bir çoğunluğundan daha yaşlı olması dikkat çekerken, hangi aday kazanırsa kazansın ülkeyi bugüne kadar yöneten en yaşlı başkan konumunda olacak.

2020 seçimlerinde Amerikalı seçmenler ülkeyi önümüzdeki dört yıl boyunca yönetecek başkanın yanı sıra, 435 üyeli Temsilciler Meclisi’nin tamamı ve 100 üyeli Senato’nun 35 üyesi için de oylarını kullanmış olacak.