ABD sandık başında: Trump mı, Biden mı?

Oy kullanma işleminin başladığı eyaletlerde sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu. Ancak mektup oyları nedeniyle sonuç bu gece çıkmayabilir.Bütün dünya nefesini tutmuş ABD başkanlık seçiminin sonucunu bekliyor. 200 milyondan fazla seçmen Cumhuriyetçi Parti'nin başkanlığa ikinci kez aday gösterdiği Donald Trump'a bir şans daha mı verecek, yoksa Demokrat Parti'nin adayı Jo Biden'ı başkanlığa mı taşıyacak? Bu sorunun yanıtını bugün yapılan seçimin sonucu verecek. Oylamada yeni başkanın yanı sıra Temsilciler Meclisi'nin 435 üyesi ile 100 sandalyeli Senato'nun 35 üyesi de seçilecek.

Sandık önünde kuyruk

ABD'de New Hampshire eyaletinin Dixville Notch ve Millsfield adlı köylerinde başlayan oy verme işlemi ise devam ediyor. Ülkenin batı yakasındaki eyaletleri New York, New Jersey ve Connecticut'ta da sandıklar açıldı. Bazı bölgelerde sandıkların önünde uzun kuyruklar oluştuğu görüldü. Büyük coğrafi yapısı sebebiyle farklı zaman dilimlerine bölünen ülkede, oy verme işlemi Alaska Yarımadası açıklarındaki Aleut Adaları'nda, çarşamba günü TSİ 09.00'da sona erecek.