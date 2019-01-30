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ABD sansürsüz yayınladı! İşte ilk kez açıklanan UFO olayları

DÜNYA HABERLERİ  | 30.01.2019 10:53 | Son Güncelleme

2018 yılında 102 UFO ihbarı aldığını açıklayan ABD Ulusal UFO İhbar Merkezi, en dikkat çeken ihbarları sansürlemeden yayınladı. Bazı ihbarlarla ilgili video kayıtları da olduğunu söyleyen UFO İhbar Merkez, halka konuyla ilgili uyarılarda bulundu.

İhbarların çoğunun insansız hava aracı olduğunu belirten yetkililer, bazı vakaların açıklama getiremediklerini söyledi. 1974 yılından bu yana 3592 UFO ihbarı alan kuruluş, herkesin şüpheli olarak gördüğü vakaları kendilerine bildirmelerini istedi. İşte nedeni açıklanamayan ihbarlardan bazıları...

Sansürsüz olarak yayınlandı

Geçtiğimiz yıl ABD Ulusal Ufo İhbar Merkezi'ne ülkenin Illinois eyaletinden 102 UFO ihbarı yapıldı.
ABD Ulusal Ufo İhbar Merkezi yapılan ihbarlardan en dikkat çekenleri sansürsüz olarak yayınladı.
Illinois eyaletinde yer alan Mattoon kentinde 13 Şubat 2018 günü yerel saatle 16:30'da, ismi açıklanamayan bir kişinin ihbarı şekilde verildi.
"Eşimle beraber geri dönüşüm kutularının önündeydik. Bulutlar krem gibi görünüyordu. O anları kameraya kaydetmek istedim. Görüntülerin daha sonra negatifini aldım ve ABD bayrağı ve su kulesi arasında siyah bir nokta olduğunu fark ettim"
"Görüntüyü biraz daha incelediğimde gökyüzünde üçgen biçiminde uçan bir nesne olduğunu fark ettim. Görüntülerin video versiyonları da bulunuyor. Videolar kesinlikle izlenmeli ve dikkate alınmalı"
Bir diğer dikkat çeken UFO ihbarı ise eyaletinde Pontoon Beach bölgesinde 17 Mayıs 2018 günü yapıldı. "Hilal biçimi oluşturan üç nokta 20 saniye boyunca sarı ve turuncu renklerde görüldü. Noktalar bir süre sonra ayrıldı ve yalnızca bir nokta görülür oldu"
Scott Hava Kuvvetleri Üssü yakınlarında 19 Eylül 2018'de yapılan ihbar da oldukça dikkat çekiyor.
Olay sırasında evinde olduğunu belirten görgü tanığı, gökyüzünün doğusunda kırmızı ve beyaz ışık saçan bir nesne gördüğünü, parlak cismin bir süre sonra yere doğru yaklaştığını ve birden ortadan yok olduğunu belirtiyor.
21 Eylül'de Carbondale'de yapılan bir başka ihbarda ise şu ifadeler yer alıyor.
"University Mall Drive'ın doğusuna doğru gidiyordum ve posta ofisine yaklaştığımda hareket halinde bir nesne gördüm. Cismin hızı bir helikopter hızı kadardı. Fakat bu cisim helikopter değildi.
Cisim hiçbir ses çıkarmıyor, penceresi bulunmuyor ve bilinen hiçbir uçan nesne ile ortak özellik taşımıyordu. Cisim bir süre sonra gözden kayboldu"
ABD Ulusal Ufo İhbar Merkezi'nin yayınladığı dikkat çeken ihbarlar ülkede çok sayıda kişinin dikkatini çekti.
ABD Ulusal Ufo İhbar Merkezi'nin 1974 yılından bu yana Illinois eyaletinde 3592 UFO ihbarı aldığı biliniyor.
Bu ihbarlardan birçoğunun insansız hava aracı olduğu belirtilirken, bir önceki sayfalarda bahsi geçen ihbarlar gibi bazı vakaların açıklanamadığı belirtiliyor.
ABD Ulusal Ufo İhbar Merkezi, internet sitesinde yayınladığı raporlar hakkında herkesi uyarıyor. Kurum herkesin şüpheli gördüğü vakaları kendilerine bildirmesini istiyor.
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Anahtar Kelimeler:
ABD Ufo uzaylı

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