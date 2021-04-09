ABD savaş gemilerini Karadeniz'e yollamaya hazırlanıyor

Karadeniz’deki haraketliliğe tepki gösteren Moskova ise vatandaşlarını korumak için önlem alacağını duyurdu.Ukrayna'nın doğusunda, Ukrayna ile Rusya arasında tansiyon giderek yükseliyor. Rus saldırganlığına karşı Kiev’in yanında olduğunu açıklayan ABD’ye ait iki savaş gemisinin Türk boğazlarından Karadeniz’e çıkışı için Ankara’ya diplomatik bildirimde bulunulduğu belirtildi. Anadolu Ajansı’nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, "Montrö Sözleşmesi'ne uygun olarak 2 ABD savaş gemisinin Karadeniz'e çıkacaklarına dair 15 gün önceden diplomatik kanallardan bildirim" yapıldığı kaydedildi. Kaynaklar, gemilerin 4 Mayıs'a kadar Karadeniz'de kalacağını belirtti.
"Karadeniz'de artan hareketlilikten endişeliyiz"
ABD'nin Karadeniz'e savaş gemileri göndermeyi planlandığı haberleri Rusya'da rahatsızlık yarattı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Karadeniz sularına sınırı olmayan devletlerin bölgede artan hareketliliğinden duydukları endişeyi ifade etti. Interfax haber ajansına göre Gruşko, Karadeniz'de savaş gemilerinin tüm hamlelerinin Türkiye’ye Boğazlarda kontrol hakkı veren Montrö Sözleşmesi’ne uygun olması gerektiğini hatırlattı.
Kremlin’den "Srebrenitsa" uyarısı
Moskova'dan gelen bir diğer açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusunda tansiyonun daha da yükselmesi halinde duruma seyirci kalmayacağı belirtildi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Donbas’ta bir savaş çıkarsa ve bölgede kitlesel ölümlerin yaşanması tehdidi söz konusu olursa, Moskova’nın vatandaşlarını korumak için "önlem alacağını" söyledi. Interfax haber ajansına göre Peskov, bölgedeki düşmanca eylemlerin devam etmesi ve Srebrenitsa türü bir felaketin tekrarlanması olasılığının doğması halinde ise dünyada Rusya dahil hiçbir ülkenin buna seyirci kalmayacağını vurguladı. Peskov, "Rusya dahil tüm ülkeler, böyle trajedilerin yeniden yaşanmasının önüne geçmek için önlemler alıyor olacaktır" diye konuştu.
Peskov, "Ukrayna tarafının bölgede askeri yollarla kendi problemini kendisi çözme fikrine de tamamen kapalı olmadığını" da sözlerine ekledi.
Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya destekli ayrılıkçı gruplar ile Ukrayna birlikleri arasında gerilimin artması ve Rusya’nın Ukrayna sınırında yaşanan askeri hareketlilik bölgede tansiyonun yükselmesine yol açmıştı.
DW,rtr/SÖ,JD
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