ABD savaş gemilerini Karadeniz'e yollamaya hazırlanıyor

Karadeniz’deki haraketliliğe tepki gösteren Moskova ise vatandaşlarını korumak için önlem alacağını duyurdu.Ukrayna'nın doğusunda, Ukrayna ile Rusya arasında tansiyon giderek yükseliyor. Rus saldırganlığına karşı Kiev’in yanında olduğunu açıklayan ABD’ye ait iki savaş gemisinin Türk boğazlarından Karadeniz’e çıkışı için Ankara’ya diplomatik bildirimde bulunulduğu belirtildi. Anadolu Ajansı’nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, "Montrö Sözleşmesi'ne uygun olarak 2 ABD savaş gemisinin Karadeniz'e çıkacaklarına dair 15 gün önceden diplomatik kanallardan bildirim" yapıldığı kaydedildi. Kaynaklar, gemilerin 4 Mayıs'a kadar Karadeniz'de kalacağını belirtti.

"Karadeniz'de artan hareketlilikten endişeliyiz"

ABD'nin Karadeniz'e savaş gemileri göndermeyi planlandığı haberleri Rusya'da rahatsızlık yarattı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Karadeniz sularına sınırı olmayan devletlerin bölgede artan hareketliliğinden duydukları endişeyi ifade etti. Interfax haber ajansına göre Gruşko, Karadeniz'de savaş gemilerinin tüm hamlelerinin Türkiye’ye Boğazlarda kontrol hakkı veren Montrö Sözleşmesi’ne uygun olması gerektiğini hatırlattı.