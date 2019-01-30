ABD savaş gemisi boğazdan geçti

ABD donanmasına ait 75 borda numaralı ‘USS Donald Cook’ adlı füze destroyeri, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı’na giren 75 borda numaralı ‘USS Donald Cook’ adlı füze destroyeri, 12.50’de Çanakkale önlerine ulaştı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin refakat ettiği gemi, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
Binali Yıldırım'dan istifa kararı!
Guaido hakkında soruşturma başlatıldı
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
ABD'deki Venezuela'nın mal varlıklarının kontrolü Guaido'ya geçti
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum