ABD savaş gemisi boğazdan geçti

ABD Deniz Kuvvetlerine ait 75 borda numaralı USS Donald Cook adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı’na giriş yapan ABD Deniz Kuvvetlerine ait 75 borda numaralı güdümlü füze destroyeri USS Donald Cook adlı savaş gemisi, saat 09.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Gemiye boğazdan geçişi esnasında Türk sahil güvenlik botu eşlik etti.
Gemi Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
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