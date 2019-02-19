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ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 11:32 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 75 borda numaralı güdümlü füze destroyeri 'USS Donald Cook', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 75 borda numaralı güdümlü füze destroyeri 'USS Donald Cook', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 07.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 154 metre uzunluğundaki 75 borda numaralı, güdümlü füze destroyeri 'USS Donald Cook', boğazda sis altında saat 10.30'da Lapseki önlerinde oldu. Güvenlik gerekçesiyle Sahil Güvenlik Botu'nun eşlik ettiği ABD savaş gemisi Marmara Denizi'ne doğru seyrine devam etti.

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