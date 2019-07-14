ABD savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Cemhan ŞEN- Orhan AKTUĞ/ÇANAKKALE, (DHA) - AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) Donanması'na ait, 64 borda numaralı, 'USS Carney' isimli güdümlü füze destroyeri, Çanakkale Boğazı'ndan geçip, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 15.00'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, ABD Donanması'na ait, 64 borda numaralı, 'USS Carney' isimli güdümlü füze destroyeri, saat 16.45'te, boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu döndü. Savaş gemisi, ardından Çanakkale önlerine ulaştı. Güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edilen ABD savaş gemisi, Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu’ yazısı ve Kilitbahir Kalesi önünden geçti. Güdümlü füze destroyeri 'USS Carney', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

