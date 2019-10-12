ABD savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen ABD donanmasına ait 78 Borda numaralı güdümlü füze derstroyeri, 'USS Porter', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Ege Denizi'nden saat 07.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 78 Borda numaralı güdümlü füze derstroyeri 'USS Porter', saat 10.00'da Lapseki önlerine geldi. Güvenlik gerekçesiyle Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği ABD savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
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