HABER

ABD savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 11:38 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen ABD donanmasına ait 78 Borda numaralı güdümlü füze derstroyeri, 'USS Porter', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen ABD donanmasına ait 78 Borda numaralı güdümlü füze derstroyeri, 'USS Porter', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 07.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 78 Borda numaralı güdümlü füze derstroyeri 'USS Porter', saat 10.00'da Lapseki önlerine geldi. Güvenlik gerekçesiyle Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği ABD savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

PARTNER44 bin yıl önce ölmüştü! Bu halde bulundu44 bin yıl önce ölmüştü! Bu halde bulundu
Suriye Milli Ordusu, Rasulayn’ın doğusundaki Sanayi bölgesinde kontrolü sağladıSuriye Milli Ordusu, Rasulayn’ın doğusundaki Sanayi bölgesinde kontrolü sağladı
Evlat nöbeti tutan babadan harekata destek: Oğlum, o silahı at ve teslim olEvlat nöbeti tutan babadan harekata destek: Oğlum, o silahı at ve teslim ol
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan kritik hamle! 'Harekatı durdur' çağrısını engelledi!

Rusya'dan kritik hamle! 'Harekatı durdur' çağrısını engelledi!

Trump'tan yeni açıklama! 'Eğer Türkiye yapmaması gereken bir şey yaparsa...'

Trump'tan yeni açıklama! 'Eğer Türkiye yapmaması gereken bir şey yaparsa...'

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Çukur hayranlarına kötü haber!

Çukur hayranlarına kötü haber!

Harekatta 4. gün! Bombardıman canlı yayında başladı

Harekatta 4. gün! Bombardıman canlı yayında başladı

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Terör yanlıları manipülasyona devam ediyor... Şimdi de AA'nın fotoğraflarını kullandılar

Terör yanlıları manipülasyona devam ediyor...

Son depremler! Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

Ege'nin ardından Akdeniz de sallandı!

Son dakika! Akçakale'de havan saldırısı!

Gazetecilerin kaldığı otel yakınına havan atıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil

'ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil'

YPG/PKK'nın Suruç'taki sivillere yönelik hain saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi

Acı haber... Şehit sayısı yükseldi

Son dakika! Ege Denizi'nde deprem

Ege'de korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.