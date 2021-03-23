ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

ABD Deniz Kuvvetlerine ait 116 borda numaralı ‘USS Thomas Hudner’ adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti.

Marmara Denizi’nden bugün saat 14.50 sıralarında Çanakkale Boğazı’na giriş yapan ABD Deniz Kuvvetlerine ait Avrupa ve Afrika filosuna bağlı DDG 116 borda numaralı ‘USS Thomas Hudner’ adlı füze firkateyni, saat 16.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Boğazın en güç manevra noktası Nara burnunu geçen savaş gemisi, daha sonra ‘Dur Yolcu’ yazısı ve Kilitbahir Kalesi önünden geçerek Ege Denizi’ne doğru yol aldı. ABD savaş gemisine boğazı geçişi sırasında sahil güvenlik botu refakat etti.

