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ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 10:55 | Son Güncelleme

Sabah saatlerinde Karadeniz'den gelen Amerika Birleşik Devletleri'ne ait 186 metre uzunluğundaki USS Fort McHenry (LSD-43) isimli savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Boğaz'dan geçerek Marmara denizine açılan gemiye Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemisi boğazdan geçişi sırasında hem vatandaşlar hem de gazeteciler tarafından saniye saniye takip edildi. Yapılan incelemeler sırasında savaş gemisinin ön kısmındaki uçaksavarın başında bir askerin beklediği görüldü.

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Boğazdan savaş gemisi geçti

Amerika Birleşik Devletleri'ne ait USS Fort McHenry (LSD-43) isimli savaş gemisi, geçtiğimiz pazar akşamı İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açılmıştı. Gemi bugün saat 09.30 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.
Savaş gemisine güvenlik nedeniyle Sahil Güvenlik botları eşlik etti. Savaş gemisinin ön kısmında bulunan uçaksavarın başında bir askerin beklediği görüldü.
O anlar saniye saniye kayda alındı.
ABD savaş gemisi saat 10.30 sıralarında İstanbul Boğazı'ndan çıkarak Marmara Denizi'ne açıldı.
Vatandaşlar da karadan geminin geçişini takip etti.
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Anahtar Kelimeler:
ABD Deniz Kuvvetleri Savaş Gemisi

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