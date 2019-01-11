ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemisi boğazdan geçişi sırasında hem vatandaşlar hem de gazeteciler tarafından saniye saniye takip edildi. Yapılan incelemeler sırasında savaş gemisinin ön kısmındaki uçaksavarın başında bir askerin beklediği görüldü.

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