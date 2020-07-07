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ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti! Dikkat çeken mesaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2020 11:52 | Son Güncelleme

ABD savaş gemisi “USS Porter” adlı füze fırkateyni, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizine açıldı. Geminin geçişi esnasında gönderde Türk bayrağı dalgalandırılırken ağır makineli silahların başında ise askerler nöbet tuttu. Donanmanın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “ABD Donanması, Montrö Sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası hukuka uygun olarak Karadeniz'de rutin olarak faaliyet göstermektedir” denildi.

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti! Dikkat çeken mesaj

Müttefik ve ortak devletler geçtiğimiz 17 Haziran’da Karadeniz’de ikinci deniz devriyesi gerçekleştirmişti. Türkiye, Gürcistan, Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan’ın bulunduğu devriyeye katılan ABD Donanmasına ait DDG 78 Borda numaralı “USS Porter” adlı füze fırkateyni devriyeyi tamamlaması sonrası saat 08.00 sıralarında Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na giriş yaptı. Geminin boğazdan geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti.

Seri bir şekilde boğazdan geçtiği gözlemlenen savaş gemisinin güvertesinde ise çok sayıda ABD askerinin olduğu, geminin ön ve arka kısmında ağır silahların başında nöbet tutan askerlerin olduğu görüldü. Öte yandan gemi geçişi esnasında gönderde Türk bayrağı dalgalandırdığı gözlendi. Yaklaşık 1 buçuk saatte boğazdan geçişini tamamlayan gemi Marmara Denizi’ne açıldı.

te yandan ABD Donanmasının resmi Twitter hesabından “USS Porter Karadeniz’den ayrılıyor” başlığıyla yapılan açıklamada, “Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyeri USS Porter (DDG 78), Deniz güvenliği operasyonlarını yürüttükten sonra Karadeniz'den Akdeniz'e 7 Temmuz 2020'de güneye doğru geçişine başladı.

'ORTAK GÖREV HAZIRLIĞI'

Karadeniz'de iken, Porter ve ekibi Bulgar, Gürcü, Romen ve Türk donanmalarından Deniz Kuvvetleri ile Harpers Feribot sınıfı rıhtım iniş gemisi USS Oak Hill (LSD 51) ile iki deniz tatbikatına katıldı. Porter ayrıca, Covid-19 önlemlerini korurken, Batum, Gürcistan'da yakıt için iki kısa durak gerçekleştirdi. Porter Komutanı Binbaşı Craig Trent, "Mürettebatım ve ben, bölgesel ortaklarımızla birlikte Karadeniz'de faaliyet göstermekten keyif aldık ve büyük ölçüde yararlandık, istikrar ve güvenliğe olan bağlılığımızı gösterdik. Eğitim ve birlikte çalışmak bizi daha güçlü bir güç haline getirmekle kalmıyor, aynı zamanda birlikte çalışabilirlik ve ortak görev hazırlığı oluşturmak için de gerekli" dedi.

Gemi, NATO müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte çalışabilirliği güçlendirmek ve Karadeniz güvenliğine yönelik ortak kararlılığı göstermek için Karadeniz'e Haziran 17'e girdi. ABD Donanması, Montrö Sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası hukuka uygun olarak Karadeniz'de rutin olarak faaliyet göstermektedir. Porter geçtiğimiz günlerde, Nisan ayında Karadeniz'deki Romen Donanması ile denizde eğitim, Nisan ayında Akdeniz'deki İtalyan ve Fransız donanmalarıyla ortak birlikte çalışabilirlik çalışmaları ve Mayıs ayında yüksek kuzeydeki Kraliyet Donanması ve Barents Denizi'ndeki bir yüzey eylem grubunun parçası olarak faaliyet gösteren çeşitli Avrupa denizlerinde ortak ülkelerle operasyonlar gerçekleştirdi. Porter, ileri-Rota, İspanya konuşlandırılmış, Avrupa ve Afrika'da ABD Ulusal Güvenlik çıkarlarını desteklemek için operasyonların ABD 6 Filo alanında deniz operasyonları yürütüyor. Merkezi Napoli, İtalya'da bulunan ABD 6. Filosu, Avrupa ve Afrika'daki ABD ulusal çıkarlarını ve güvenliğini ve istikrarını ilerletmek için genellikle müttefik ve kurumlar arası ortaklarla birlikte ortak ve deniz operasyonlarının tüm yelpazesini yürütmektedir” denildi.

(İHA)

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