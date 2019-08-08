ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Özgür EREN-Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA)-ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. ABD bu yıl 6. kez Karadeniz'e savaş gemisi göndermiş oldu. Savaş gemisinin geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı sahil güvenlik botu da eşlik etti.

ABD Donanması'nın 6. filosuna bağlı Burke sınıfı güdümlü füze avcısı DDG 78 Borda numaralı 'USS Porter' adlı savaş gemisi, saat 17.30 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

SAHİL GÜVENLİK BOTU EŞLİK ETTİ

Yaklaşık yarım saatte Arnavutköy sahil açıklarına ulaşan gemiye Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı sahil güvenlik botu da eşlik etti. Gemide çok sayıda ABD askeri olduğu görülürken, bazı askerler boğaz kıyısını izleyerek fotoğrafını çekti. Savaş gemisinin ön ve arka bölümünde ağır silahlar ile askerlerin nöbet tuttuğu görüldü.

6. KEZ KARADENİZE SAVAŞ GEMİSİ GÖNDERDİLER

Yaklaşık 1 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi, Karadeniz'e açıldı. ABD bu gemi ile birlikte 2019 yılında 6. kez Karadeniz'e savaş gemisi göndermiş oldu.

TWİTTER HESABINDAN AÇIKLAMA YAPILDI

Donanmanın Twitter hesabından "savaş gemisinin bölgesel deniz istikrarını ve bölgedeki NATO müttefiklerini desteklemek için 8 Ağustosta 2019 da Karadeniz'e kuzeyden transit geçişine başladı" diye paylaşım yapıldı.

