ABD Savaş Gemisi Tartışmalı Güney Çin Denizi’nde Seyretti

ABD’ye ait bir donanma gemisinin Güney Çin Denizi’nde Çin’in hak iddia ettiği adaların yakınında seyretmesi ABD ve Çin arasında ticaret savaşıyla büyüyen gerginliğin son ayağı oldu.

Reuters haber ajansına göre Salı günü ABD donanmasına ait bir savaş gemisinin Çin’in Qingdao limanına yanaşmasına Pekin tarafından izin verilmedi.

ABD Yedinci Filo Sözcüsü Komutan Reann Mommsen’e göre ABD savaş gemisi Wayne E. Meyer, Çin’in hak iddia ettiği adaların 12 deniz mili yakınına kadar seyretti.

Mommsen, operasyonun amacının Çin’in yayılmacı taleplerine meydan okumak ve bölgedeki deniz yoluna uluslararası kanunların öngördüğü şekilde erişim sağlamak olduğunu kaydetti.

Çin neredeyse Güney Çin Denizi’nin tamamında hak iddia ediyor ve Amerika’yla müttefiklerine Çin’in hak iddia ettiği adalar yakınlarında yürüttüğü donanma operasyonları nedeniyle tepki gösteriyor. Söz konusu sularda Japonya ve aralarında bazı Güneydoğu Asya ülkeleri de hak iddia ediyor.

Çin ve ABD arasında ticaret savaşı, Tayvan ve Hong Kong gibi bir dizi konuda gerginlik yaşanıyor.