ABD Savaş gemisi tatbikat için Ukrayna Limanı’na yanaştı

ABD Donanması’na ait Donald Cook destroyeri, Ukrayna donanması ile yapılacak ortak tatbikat için Odessa Limanı’na yanaştı.

Geçtiğimiz günlerde Türk Savaş Firkateyni Fatih ile birlikte Karadeniz’de deniz eğitimi programına katılan ABD Donanması’na ait Donald Cook destroyeri, Ukrayna donanması ile yapılacak ortak tatbikat için Odessa Limanı’na yanaştı. Ukrayna donanmasına ait gemiler ile yarın tatbikatlara başlayacak olan ABD gemisi hazırlıklara başladı.

21 Ocak’ta Batum’da tatbikatlara başlayan ABD gemisinin Ukrayna’da ne kadar süre kalacağı ise henüz bilinmiyor.

