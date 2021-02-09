ABD savaş gemisi ‘USNS Laramie’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

ABD Donanması’na ait 203 borda numaralı ‘USNS Laramie’ isimli savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi açıklarından saat 08.30 sıralarında Çanakkale Boğazı’na giren ABD Donanması’na ait 203 borda numaralı ‘USNS Laramie’ isimli savaş gemisi, Nara Burnu’nu da geçtikten sonra saat 10.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. ‘Dur yolcu’ yazısı ve Kilitbahir Kalesi’ni de geçen savaş gemisi Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

ABD Donanması’na ait 203 borda numaralı ‘USNS Laramie’ isimli savaş gemisine Çanakkale Boğazı’nı geçişi esnasında 2 Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

