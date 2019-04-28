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ABD savaş gemisi 'USS Ross' Çanakkale Boğazı’ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 18:06 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 154 metre uzunluğunda ve 71 borda numaralı 'USS Ross' adlı güdümlü füze destroyeri, Ege Denizi'ne yol aldı.

ABD savaş gemisi 'USS Ross' Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 154 metre uzunluğunda ve 71 borda numaralı 'USS Ross' adlı güdümlü füze destroyeri, Ege Denizi'ne yol aldı.
14 Nisan’da Çanakkale ve İstanbul boğazlarından geçerek Karadeniz’e açılan ABD Donanması’na ait ‘USS Ross’ adlı savaş gemisi, geri dönüyor. Marmara Denizi’nden saat 16.45’te Çanakkale Boğazı’na giriş yapan ABD güdümlü füze destroyeri, saat 17.30 sıralarında manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu’nu dönerek, saat 17.50'de Çanakkale önlerine ulaştı. Oldukça hızlı seyreden ABD savaş gemisine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Güvertesinde askerlerin bulunduğu ABD savaş gemisi, Kilitbahir köyünde dağda bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ve Kilitbahir Kalesi önünden geçerek yoluna devam etti.
Hava ve su üstüne güdümlü mermi atabilen en yeni füze savunma sistemine sahip 154 metre uzunluğundaki ABD güdümlü füze destroyeri Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

FOTOĞRAFLI

ABD savaş gemisi 'USS Ross' Çanakkale Boğazı’ndan geçtiABD savaş gemisi 'USS Ross' Çanakkale Boğazı’ndan geçtiABD savaş gemisi 'USS Ross' Çanakkale Boğazı’ndan geçtiABD savaş gemisi 'USS Ross' Çanakkale Boğazı’ndan geçti

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