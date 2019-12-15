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ABD savaş gemisi 'USS Ross' Çanakkale Boğazından geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 10:55 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 154 metre uzunluğunda ve 71 borda numaralı 'USS Ross' adlı güdümlü füze destroyeri, Marmara Denizi'ne yol aldı.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 154 metre uzunluğunda ve 71 borda numaralı 'USS Ross' adlı güdümlü füze destroyeri, Marmara Denizi'ne yol aldı.
Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 09.30’da giriş yapan ABD Donanması'na ait 'USS Ross' adlı savaş gemisi saat 10.20'de Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyğ dağından bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden oldukça hızlı seyreden ABD savaş gemisine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti. Güvertesinde çok sayıda askerin bulunduğu ABD savaş gemisi, sahilde yürüyüş yapan ve balık tutanların bakışları arasında ilerledi. Boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu’nu dönerek, Marmara Denizi’ne yol aldı.
Hava ve su üstüne güdümlü mermi atabilen en yeni füze savunma sistemine sahip 154 metre uzunluğundaki ABD güdümlü füze destroyerinin Karadeniz'e gideceği ileri sürüldü.

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