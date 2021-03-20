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ABD savaş gemisi ’USS Thomas Hudner’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

20.03.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait 116 borda numaralı savaş gemisi ’USS Thomas Hudner’ adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan ilerleyerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.Ege Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na bugün saat 08.00 sıralarında giriş yapan ABD Donanması’na ait USS Thomas Hudner’ adlı savaş gemisi saat 09.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait 116 borda numaralı savaş gemisi ’USS Thomas Hudner’ adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan ilerleyerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
Ege Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na bugün saat 08.00 sıralarında giriş yapan ABD Donanması’na ait USS Thomas Hudner’ adlı savaş gemisi saat 09.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve ’Dur Yolcu’ yazısı önünden ilerleyen savaş gemisi boğazın manevrası en güç olan Nara Burnu’nu geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
ABD Savaş gemisine boğazı geçişi esnasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

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