ABD Savaş Gemisinde Yangın: 21 Yaralı

Amerika’nın San Diego kentinde, limanda demirli bulunan USS Bonhomme adlı savaş gemisinde çıkan yangında en az 21 kişi yaralandı. ABD Deniz Kuvvetleri Pasifik Filosu’na ait gemide meydana gelen büyük patlama sonucu çıkan yangında yaralananların hayati tehlikesi bulunmuyor. Yetkililer saldırı ihtimaline işaret eden bir delil olmadığını bildirdi.

California’nın San Diego kentinde deniz kuvvetleri üssünde Pazar sabah 8.30’da meydana gelen patlama sonrasında yangın çıktı. Rutin bakım işlemleri için limanda olduğu belirtilen gemideki patlamanın, kapalı bir alanda basınç altında kalan ısının ani bir şekilde dışa çıkması sonucu yaşandığı tahmin ediliyor.

Olayla ilgili Pazar akşamı bir basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tuğamiral Philip Sobeck, yangının kaynağını tam tespit edememekle birlikte geminin alt bölümündeki kargo kısmında meydana geldiğini ve yukarı katlara sıçradığını söyledi.

ABD Deniz Kuvvetleri sözcüsü Mike Raney de Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, kaza ihtimali üzerinde durduklarını kaydetti.