HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD Savaş Gemisinde Yangın: 21 Yaralı

ABD Savaş Gemisinde Yangın: 21 Yaralı

13.07.2020 17:49 | Son Güncelleme

Amerika’nın San Diego kentinde, limanda demirli bulunan savaş gemisinde çıkan yangında en az 21 kişi yaralandı. Büyük bir patlama sonucu çıkan yangında yaralananların hayati tehlikesi bulunmuyor. Yetkililer saldırı ihtimaline işaret eden bir delil olmadığını bildirdi

ABD Savaş Gemisinde Yangın: 21 Yaralı

Amerika’nın San Diego kentinde, limanda demirli bulunan USS Bonhomme adlı savaş gemisinde çıkan yangında en az 21 kişi yaralandı. ABD Deniz Kuvvetleri Pasifik Filosu’na ait gemide meydana gelen büyük patlama sonucu çıkan yangında yaralananların hayati tehlikesi bulunmuyor. Yetkililer saldırı ihtimaline işaret eden bir delil olmadığını bildirdi.

California’nın San Diego kentinde deniz kuvvetleri üssünde Pazar sabah 8.30’da meydana gelen patlama sonrasında yangın çıktı. Rutin bakım işlemleri için limanda olduğu belirtilen gemideki patlamanın, kapalı bir alanda basınç altında kalan ısının ani bir şekilde dışa çıkması sonucu yaşandığı tahmin ediliyor.

Olayla ilgili Pazar akşamı bir basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tuğamiral Philip Sobeck, yangının kaynağını tam tespit edememekle birlikte geminin alt bölümündeki kargo kısmında meydana geldiğini ve yukarı katlara sıçradığını söyledi.

ABD Deniz Kuvvetleri sözcüsü Mike Raney de Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, kaza ihtimali üzerinde durduklarını kaydetti.

Yetkililer genelde savaş gemilerinde hazır bulundurulan mühimmattın da gemide onarım başlatılmadan önce boşaltıldığını bildirdi.

Yangın sonrası gemi mürettebatından 17’si askeri personel ve 4 sivil, hafif yaralarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Yaklaşık bin mürettebat kapasitesine sahip gemide yangın esnasında yaklaşık 160 kişinin bulunduğu belirtiliyor.

Yetkililer, hastaneye kaldırılanların duman ve aşırı sıcaktan etkilendiğini ve hafif yanıkları olduğunu aktardı.

Yanan geminin yakınında bulunan USS Fitzgerald ve USS Russell gemileri de olayın ardından yanan geminin yakınından uzaklaştırıldı.

Gemiden çıkan dumanın yaklaşık 7 saat sona azalmaya başladığı belirtiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Yürekleri ağza getiren anlar! Düşmekten son ada kurtuldu Yürekleri ağza getiren anlar! Düşmekten son ada kurtuldu
'En eski evcil kediye Oğuz Türkleri baktı''En eski evcil kediye Oğuz Türkleri baktı'
Diyanet TV canlı izle: İşte yaz Kur'an kursu saatleriDiyanet TV canlı izle: İşte yaz Kur'an kursu saatleri

En Çok Okunan Haberler

Artvin'de sel! Ölüme böyle sürüklendiler

Artvin'de sel! Ölüme böyle sürüklendiler

Survivor'da Aycan'ın Barış'a sorusu olay oldu! Acun Ilıcalı müdahale etti

Survivor'da Aycan'ın Barış'a sorusu olay oldu! Acun Ilıcalı müdahale etti

Songül Karlı'nın bikini kazası! Sudan çıkarken...

Songül Karlı'nın bikini kazası! Sudan çıkarken...

Şoke eden işkence görüntüsü! Sosyal medyada canlı yayın yaptılar

Şoke eden işkence görüntüsü! Sosyal medyada canlı yayın yaptılar

Eski eşinin mahrem videolarını paylaştı!

Eski eşinin mahrem videolarını paylaştı!

'Koronaya grip gibi sürekli yakalanabiliriz'

'Koronaya grip gibi sürekli yakalanabiliriz'

İlginizi Çekebilir

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

ABD'den ilk Ayasofya yorumu: Hayal kırıklığı

ABD'den ilk Ayasofya yorumu: Hayal kırıklığı

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Diğer Haberler
Türkiye'nin Ayasofya kararına İran'dan ilk yorum

Türkiye'nin Ayasofya kararına İran'dan ilk yorum

Havada büyük panik! O anlar kamerada

Havada büyük panik! O anlar kamerada

'En eski evcil kediye Oğuz Türkleri baktı'

'En eski evcil kediye Oğuz Türkleri baktı'

56 dolarlık vazo, 9 milyon dolara alıcı buldu

56 dolarlık vazo, 9 milyon dolara alıcı buldu

Dünyanın en zengin 83 kişisinden çağrı: Bizden daha çok vergi alın

Dünyanın en zengin 83 kişisinden çağrı!

Bu anlaşma dünya düzenini temelden değiştirecek!

Bu anlaşma dünya düzenini temelden değiştirecek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.