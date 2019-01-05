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ABD savaş gemisini bombalayan El Kaide elebaşı öldürüldü

DÜNYA HABERLERİ  | 05.01.2019 03:56 | Son Güncelleme

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 2000 yılında 17 ABD askerinin öldüğü ABD "USS Cole" savaş gemisine yönelik bombalı saldırıyı planlayan El Kaide üyesi Cemal el Bedevi'nin Yemen'de öldürüldüğünü açıkladı.

ABD savaş gemisini bombalayan El Kaide elebaşı öldürüldü

CENTCOM sözcüsü Albay Bill Urban yaptığı açıklamada, "Cemal el Bedevi'nin öldürüldüğü bilgisinden haberimiz var. ABD kuvvetleri 1 Ocak'ta Yemen'in Marib ilinde USS Cole bombalı saldırısına adı karışan El Kaide elebaşılarından Cemal el Bedevi'nin hedef alındığı güdümlü bir saldırı düzenledi." ifadesini kullandı.

Albay Urban, saldırının kesin sonuçlarına ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirtirken, Amerikan medyasına konuşan bazı istihbarat kaynakları da Bedevi'nin tek başına aracıyla seyir halinde iken vurulduğunu bildirdi.

TEROR

17 ABD ASKERİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bedevi, 12 Ekim 2000 tarihinde ABD donanmasına ait "USS Cole" savaş gemisine yönelik bombalı saldırıdaki rolü nedeniyle ABD tarafından aranıyordu.

Savaş gemisine yönelik saldırıda 17 Amerikan askeri hayatını kaybetmişti.

ABD tarafından başına 5 milyon dolar ödül konulan Bedevi, 2003 yılında Yemen'de tutuklanmış ancak kısa bir süre sonra kaçmayı başarmıştı.

Daha sonra 2004'te tekrar tutuklanan Bedevi, 2006 yılında tekrar kaçmıştı.

(AA)

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ABD El Kaide USS Cole Cemal el Bedevi ABD savaş gemisi saldırı

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